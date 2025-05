VIDEO Antonelli cuore di mamma | l’emozionante telefonata dopo la pole

© Golssip.it - VIDEO / Antonelli, cuore di mamma: l’emozionante telefonata dopo la pole pole position in carriera se non chiamando la propria mamma? La telefonata di Antonelli 🔗Golssip.it Quale modo migliore di festeggiare la primaposition in carriera se non chiamando la propria? Ladi

“Presto mamma”: la famosa della Tv dà il lieto annuncio in diretta (VIDEO) - Personaggi Tv. Un’emozionante rivelazione ha sorpreso il pubblico durante la puntata di ieri, martedì 1° aprile 2025, di Stasera C’è Cattelan. Ospite del programma di Alessandro Cattelan, una delle giornaliste sportive più amate ha annunciato in diretta televisiva di essere incinta per la prima volta. Con grande gioia, ha condiviso anche il sesso del bebè e il nome scelto insieme al compagno. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, Zeudi rompe il silenzio dopo la finale Leggi anche: Sonia Bruganelli, svela il vero motivo della rottura con Bonolis (e fa il confronto con ... 🔗tvzap.it

Silvia Toffanin a Verissimo ricorda Eleonora Giorgi: “Come la mia mamma …” | Video Mediaset - Silvia Toffanin a Verissimo, visibilmente commossa, ha ricordato e salutato Eleonora Giorgi. La conduttrice ha sottolineato che l’attrice ha effettuato lo stesso percorso della madre e che gliel’ha tanto ricordata. Subito dopo queste dolci e toccanti parole è stato mostrato un filmato che racchiudeva alcuni dei momenti salienti delle ultime interviste rilasciate dalla Giorgi a Verissimo nel corso degli ultimi mesi. 🔗superguidatv.it

“Se n’è andata come mia mamma”: Silvia Toffanin in lacrime a “Verissimo” (VIDEO) - News Tv. Durante la puntata di ieri, sabato 8 marzo 2025, di Verissimo, Silvia Toffanin è scoppiata a piangere. Sul finale della puntata, Silvia Toffanin, prima delle anticipazioni, ha voluto ricordare una donna che è stata molte volte sua ospite. La conduttrice ne ha parlato con molta delicatezza e si è commossa quando ha raccontato che la sua storia le abbia ricordato quella di sua mamma, morta cinque anni fa di tumore. 🔗tvzap.it

Antonelli e il debutto in Australia: «Mamma più emozionata di me, riporterò l'Italia a vincere in F1» - Colazione a St. Kilda, il cielo davanti alla spiaggia è scuro e contrasta con il sorriso di Kimi Antonelli seduto fra ... hanno emozionato di più c'è un video di Alberto Tomba: «Mia madre ... 🔗msn.com

Kimi Antonelli vola sul bagnato: quarto al debutto in F1 davanti a mamma e papà - Nelle primissime fasi del suo percorso nell’automobilismo sportivo, il talento di Andrea Kimi Antonelli si è affinato con la partecipazione del Kart Summer Camp nel 2014. (ACI Sport ... 🔗informazione.it