Vidal, cadono le accuse dopo la denuncia per molestie sessuali (Bild)

Per Arturosono cadute tutte leche lo vedevano coinvolto in unaper. Il giornale tedescofa sapere che l’ex Juve e Inter al momento è ritenuto innocente ma, alcuni dei suoi compagni di squadra del Colo-Colo, sono ancora indagati.è innocente: cadute lesu di lui per“L’ex stella del Bayern è statoto da una donna per violenza sessualeuna notte di festa a Santiago del Cile. Ora è stato assolto. Tuttavia, le indagini contro i suoi colleghi sono ancora in corso”, scrivein apertura.“La procura pubblica del Paese d’origine di, il Cile, ha dichiarato che non vi erano prove a sostegno dellee che gli eventi di quel giorno non potevano essere ricostruiti. Tuttavia, l’assoluzione non vale per tutti”. 🔗 Ilnapolista.it