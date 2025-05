Vico nel Lazio Domenica Bernandina festeggia i 100 anni tra l' affetto dei familiari ed amministratori

© Frosinonetoday.it - Vico nel Lazio, Domenica Bernandina festeggia i 100 anni tra l'affetto dei familiari ed amministratori Vico nel Lazio ha voluto rendere omaggio alla Vicalotta più longeva con una cerimonia speciale: una targa ricordo, un mazzo di fiori e la copia originale del suo certificato di nascita.Domenica Bernandina Tosti, nata proprio a Vico nel Lazio un secolo fa e oggi. 🔗 L’Amministrazione comunale dinelha voluto rendere omaggio alla Vicalotta più longeva con una cerimonia speciale: una targa ricordo, un mazzo di fiori e la copia originale del suo certificato di nascita.Tosti, nata proprio anelun secolo fa e oggi. 🔗 Frosinonetoday.it

