Vico Equense perseguita la vicina di casa | arrestato 44enne per atti persecutori

Vico Equense, perseguita la vicina di casa: arrestato 44enne per atti persecutori. 44enne di Vico Equense, ossessionato dalla vicina di casa, è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori. Sul comodino della camera da letto la foto incorniciata della sua vicina di casa: una vera e propria ossessione quella maturata da un 44enne di Vico Equense (Napoli) nei confronti di una donna residente nello stesso palazzo.

Quando l'amore diventa assedio: la storia di una persecuzione silenziosa tra le pareti sottili di un condominio a Vico Equense. La storia che racconteremo può riassumersi in una sola parola e nella sua etimologia. Ossessione. Per i latini obsessio, assedio. Un assedio logorante come quello che i condottieri infliggevano ai castelli e agli eserciti in essi asserragliati. Di quelli che tolgono il fiato, tagliano i viveri portando alla disperazione e alla sconfitta senza scoccare una sola freccia.

