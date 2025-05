Vico Equense ossessionato dalla vicina | la pedina e tappezza la casa di foto di lei

© Teleclubitalia.it - Vico Equense, ossessionato dalla vicina: la pedina e tappezza la casa di foto di lei Vico Equense, sorpreso mentre pedinava per l’ennesima volta la vicina di casa. I carabinieri lo hanno bloccato dopo un appostamento mirato, trovandolo in possesso di numerose fotografie della donna, molte delle quali incorniciate e affisse nella sua camera da letto. .L'articolo Vico Equense, ossessionato dalla vicina: la pedina e tappezza la casa di foto di lei Teleclubitalia. 🔗 È stato arrestato con l’accusa di atti persecutori un uomo di 44 anni residente a, sorpreso mentreva per l’ennesima volta ladi. I carabinieri lo hanno bloccato dopo un appostamento mirato, trovandolo in possesso di numerosegrafie della donna, molte delle quali incorniciate e affisse nella sua camera da letto. .L'articolo: laladidi lei Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

