Vico Equense | la foto della vicina incorniciata sul comodino l’ossessione di un 44enne Arrestato dai Carabinieri per stalking

Vico Equense.La storia che racconteremo può riassumersi in una sola parola e nella sua etimologia.Ossessione.Per i latini obsessio, assedio.Un assedio logorante come quello che i condottieri infliggevano ai castelli e agli eserciti in essi asserragliati. Di quelli che tolgono il fiato, tagliano i viveri portando alla disperazione e alla sconfitta senza scoccare una sola freccia.Un assedio che cancella l’autodeterminazione, rodendo le tue difese lentamente come acqua sulla roccia.Oggi, di merli e feritoie, castelli e castellani non ce ne sono. Le mura, quelle si. Pareti sottili che separano due appartamenti e porte sulle cui imposte si battono i colpi di un morboso costrutto mentale. 🔗 Quando l’amore diventa assedio: la storia di una persecuzione silenziosa tra le pareti sottili di un condominio a.La storia che racconteremo può riassumersi in una sola parola e nella sua etimologia.Ossessione.Per i latini obsessio, assedio.Un assedio logorante come quello che i condottieri infliggevano ai castelli e agli eserciti in essi asserragliati. Di quelli che tolgono il fiato, tagliano i viveri portando alla disperazione e alla sconfitta senza scoccare una sola freccia.Un assedio che cancella l’autodeterminazione, rodendo le tue difese lentamente come acqua sulla roccia.Oggi, di merli e feritoie, castelli e castellani non ce ne sono. Le mura, quelle si. Pareti sottili che separano due appartamenti e porte sulle cui imposte si battono i colpi di un morboso costrutto mentale. 🔗 Puntomagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Carnevale a Vico Equense: un tripudio di colori, musica e divertimento - Vico Equense si veste a festa per celebrare il Carnevale con un doppio appuntamento all’insegna dell’allegria e della condivisione. La Città invita grandi e piccini a partecipare agli eventi organizzati in Piazza Marconi, trasformata per l’occasione in un palcoscenico di spettacoli, musica e... 🔗napolitoday.it

Vico Equense, uno sguardo di troppo e l’approccio non gradito: arrestato per tentato omicidio - Tempo di lettura: 2 minutiSiamo a Vico Equense e mancano pochi minuti alle 22. La centrale operativa dei Carabinieri segnala alla pattuglia della locale stazione un accoltellamento nella centralissima piazza Umberto I. Poco prima sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e hanno fermato un uomo di 30 anni. Il ferito – è un 20enne di origine egiziana ma residente a Vico Equense – è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale di Castellammare di Stabia. 🔗anteprima24.it

Tentato omicidio a Vico Equense: uno sgurdo di troppo e approccio non gradito, arrestato 30enne. - L’indagato è finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Avrebbe colpito violentemente la vittima, prima con un ombrello e poi con una coltellata all’addome Il fatto è accaduto a Vico Equense poco prima delle 22. La centrale operativa dei Carabinieri segnala alla pattuglia della locale stazione un accoltellamento nella centralissima piazza Umberto I. I primi ad intervenire gli agenti della Polizia Municipale e hanno fermato un uomo di 30 anni. 🔗puntomagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

VICO EQUENSE: la foto della vicina incorniciata sul comodino, l'ossessione di un 44enne. Arrestato dai Carabinieri per stalking; L’ospedale lo dichiara morto: 67enne si alza mentre telefonano alla figlia; Bimbo di 7 anni annega nella piscina di un agriturismo a Vico Equense vicino Napoli, si era appena tuffato; Accoltellamento a Vico Equense dopo lite condominiale: 50enne in gravi condizioni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Vico Equense, volontari ripuliscono le spiagge: portati via quintali di rifiuti - Giornata all'insegna della cura dell'ambiente e dell'ecosistema marino quella di ieri a Vico Equense. Diverse associazioni e gruppi di volontari si sono dati appuntamento lungo la fascia costiera ... 🔗ilmattino.it

Evasione fiscale, sequestro da 220mila euro a un'azienda di calcestruzzi - Un sequestro da oltre 220mila euro è stato notificato dalla Guardia di Finanza Torre Annunziata nei confronti della società Gargiulo Calcestruzzi di Vico Equense e dei suoi rappresentanti per il ... 🔗napolitoday.it