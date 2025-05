Vibo Valentia Sono uscito diverso da come ero entrato | l’assessore Soriano commosso alla presentazione del libro su Davide Fiorillo

© Laprimapagina.it - Vibo Valentia. "Sono uscito diverso da come ero entrato": l'assessore Soriano commosso alla presentazione del libro su Davide Fiorillo Sono uscito dalla sala in un modo totalmente diverso da come vi ero entrato». Con queste parole l'assessore comunale Stefano Soriano ha descritto le emozioni vissute durante la presentazione del libro "Davide, il bambino che parlava con gli Angeli", svoltasi ieri sera a Vibo Valentia.Un incontro carico di spiritualità e commozione, in cui la toccante testimonianza dei genitori del piccolo Davide, Salvatore ed Elisa, ha profondamente colpito il pubblico e le istituzioni presenti. «Ascoltare la storia di questo straordinario bambino dalla voce dei genitori – ha aggiunto Soriano – mi ha molto emozionato».L'evento è stato promosso da Domenico Nardo, cui l'assessore ha rivolto un sentito ringraziamento: «Grazie per avermi invitato a vivere questa straordinaria esperienza».Una serata che ha lasciato un segno nel cuore dei partecipanti, rafforzando il senso di comunità e il valore della testimonianza familiare di fronte al dolore e alla speranza.

Vibo Valentia. “Le Donne reggono l’altra metà del cielo; le Donne sono l’altra metà del cielo” - Riprendiamo e pubblichiamo la nota del noto giornalista e scrittore Michele Petullà su un evento svoltosi a Vibo Valentia in occasione della Giornata della Donna. 8 marzo 2025. In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, s’è tenuto a Vibo Valentia, nello storico Palazzo Gagliardi, il Convegno “DONNE: Diritti, Lavoro, Dignità”. Un incontro a più voci molto partecipato, che ha coinvolto e attratto il numeroso pubblico presente. 🔗laprimapagina.it

Vibo Valentia. Domenico Nardo: un riconoscimento speciale dedicato a Rachele - L’avvocato e scrittore vibonese Domenico Nardo in una nota postata sui social esprime un sentito ringraziamento alla Nuova Accademia dei Bronzi, al presidente Dott. Vincenzo Ursini e alla giuria per il prestigioso riconoscimento ricevuto. “Ritirò questo premio, ma non sarà come le altre volte. Questa volta lo dedico a te, cara Rachele, che da lassù sei il premio più bello e importante”, ha affermato emozionato Nardo, accompagnando il suo messaggio con un abbraccio simbolico. 🔗laprimapagina.it

Sbarcati a Vibo i 122 migranti soccorsi dalla Sea Eye 4 - (ANSA) - VIBO VALENTIA, 11 MAR - Sono sbarcati nel porto di Vibo Valentia i 122 naufraghi soccorso dalla "Sea Eye 4" nelle acque del Canale di Sicilia. Tra loro diverse donne e un neonato. 🔗msn.com

Bus diretto a Vibo Valentia si ribalta, 70enne muore - VIBO VALENTIA Una donna di 70 anni, di origini marocchine, è morta stanotte in un incidente stradale autonomo sull’A18 Messina-Catania, in direzione della Città dello Stretto, all’altezza di Giarre. L ... 🔗corrieredellacalabria.it

Beni confiscati alle mafie, finanziati 12 progetti nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia - I progetti sono stati illustrati nel corso delle riunioni che si sono svolte questa mattina nelle prefetture di Catanzaro e Vibo Valentia. Durante gli incontri, ai quali hanno partecipato il ... 🔗msn.com