Vibo Valentia commossa dalla storia di Davide il bambino che parlava con gli Angeli

Vibo Valentia un momento di profonda emozione e spiritualità durante la presentazione del libro "Davide. Il bambino che parlava con gli Angeli", scritto dalla giornalista Costanza Signorelli e pubblicato da Edizioni Ares Milano.L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Rachele Nardo – LLFF (Libera. Leggera. Forte. Felice), ha registrato una grande partecipazione presso la sala "Save the Date" di Corso Vittorio Emanuele III, a testimonianza dell'impatto straordinario della vicenda di Davide Fiorillo. Il piccolo, originario di Piscopio, è scomparso prematuramente a soli otto anni a causa della leucemia, ma ha lasciato un'eredità di fede e speranza che continua a commuovere e ispirare.Moderato con grande sensibilità dal Presidente dell'Associazione, Domenico Nardo, l'incontro ha visto la partecipazione di figure di spicco come l'autrice Costanza Signorelli, il giornalista Luciano Regolo, condirettore della rivista Maria con Te, e Riccardo Caniato, vicedirettore della casa editrice Ares.

