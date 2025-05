Viareggio incidente stradale | auto contro albero nella notte Ragazza incastrata tra le lamiere

© .com - Viareggio, incidente stradale: auto contro albero nella notte. Ragazza incastrata tra le lamiere Ragazza di 23 anni incastrata nella vettura che è stata estratta dal personale VVF e affidata alle cure del personale del 118.L'articolo Viareggio, incidente stradale: auto contro albero nella notte. Ragazza incastrata tra le lamiere proviene da Firenze Post. 🔗 All'interno della vettura c'erano tre occupanti, rimasti feriti, tra i quali unadi 23 annivettura che è stata estratta dal personale VVF e affidata alle cure del personale del 118.L'articolotra leproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Ne parlano su altre fonti

Ancora un tragico incidente stradale nella notte: 47enne vittima di un tragico investimento. Alla guida dell’auto pirata un giovanissimo, 19 anni. La disgrazia lungo via Trionfale, a Roma - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un uomo di 47 anni, di origine peruviana, è stato investito e ucciso nella notte tra lunedì e martedì in via Trionfale, all’altezza del civico 8745, nella zona di Monte Mario. La tragedia si è consumata poco dopo le 4 del mattino. L’uomo si trovava a piedi quando è stato centrato da una Lancia Y condotta da un ragazzo di 19 anni, cittadino italiano, che transitava lungo quel tratto di strada. 🔗dayitalianews.com

Incidente stradale in provincia di Como, scontro tra un’auto e una moto: morto un uomo - Incidente stradale in provincia di Como: un'automobile si è scontrata con una moto e nell'impatto è morto il motociclista. La vittima è un 37enne.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente stradale a Parrano: auto si schianta contro un casaletto - Un incidente stradale autonomo si è verificato sulla strada provinciale 104 a Parrano (TR). La squadra dei vigili del fuoco di Orvieto è intervenuta prontamente per soccorrere un uomo che, alla guida della propria autovettura, ha perso il controllo e si è schiantato contro un casaletto. Il conducente è stato estratto dalle lamiere contorte del veicolo. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto da rendere necessario il trasporto in elicottero. 🔗laprimapagina.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Auto contro albero, l’incidente nella notte. Una ragazza estratta dalle lamiere; Incidente stradale a Viareggio, muoiono donna e bimba di 8 anni; Viareggio, incidente mortale per mamma 39enne e nipote di 8 anni: scontro tra due auto sull'Aurelia. Altre due; Incidente a Viareggio sulla variante Aurelia: morte una bambina e la zia, feriti il marito e le due figlie piccole della donna. 🔗Ne parlano su altre fonti

Auto contro albero, l’incidente nella notte. Una ragazza estratta dalle lamiere - Viareggio, 3 maggio 2025 – Paura nella notte per un grave incidente stradale avvenuto poco prima dell’1. I vigili del fuoco del comando di Lucca, sede distaccata di Viareggio, sono intervenuti in via ... 🔗msn.com

Incidente ai Campi Rossi. Auto finisce fuori strada. Soccorse due persone - Diversi incidenti si sono verificati venerdì sera nei pressi della zona di Casa Cervi, a Gattatico, in località ... 🔗msn.com

Incidente stradale, auto esce fuori strada e sbatte contro la rotonda: morta una 20enne - La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto condotta dalla giovane è uscita di strada all'altezza del chilometro 20,700, impattando contro la ... 🔗informazione.it