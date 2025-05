Viaggio a Palagano dove la frana stritola case e ponti Andava a 15 metri all’ora

© Repubblica.it - Viaggio a Palagano, dove la frana stritola case e ponti. “Andava a 15 metri all’ora” Il dramma della popolazione della frazione di Boccassuolo nel modenese: senz’acqua, borghi isolati, i droni per vedere il fronte 🔗 Repubblica.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La frana a Boccassuolo di Palagano distrugge tre case - Modena, 26 aprile 2025 – Non accenna a fermarsi la frana di oltre due chilometri che dal monte Cantiere sta scendendo verso valle nella zona di Boccassuolo, comune di Palagano, sull’Appennino. L’enorme fronte si sta portando dietro danni sempre più gravi al territorio. Se in una prima fase la distruzione ha riguardato strade e ponti, ora tocca alle case. In una località nota come ‘Le Macchiarelle’ sono tre le abitazioni distrutte dalla frana, una di un residente mentre le altre due sono seconde case. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il video della frana di 2 chilometri che ha isolato Boccassuolo di Palagano, ponte e strade distrutte - Boccassuolo di Palagano, sull'Appennino modenese, è stato spaccato in due da una frana: distrutto un ponte, così come due strade. Il video è impressionante 🔗notizie.virgilio.it

Frana a Boccassuolo (Palagano), 200mila euro dalla Regione - Modena, 17 aprile 2025 – Duecento mila euro stanziati, una trentina di tecnici sul posto. È questa la risposta che la Regione Emilia Romagna ha dato all’emergenza creatasi a Boccassuolo (Palagano) a seguito di una frana di due chilometri che si è sviluppata dal monte Cantiere, danneggiando già due strade e un ponte. Mentre è stato attivato il monitoraggio tecnico con l’Università di Modena e Reggio Emilia, il governatore Michele de Pascale e la sottosegretaria alla protezione civile Manuela Rontini, aggiungono: “Da parte della Regione c’è la massima attenzione nel seguire la frana di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Viaggio a Palagano, dove la frana stritola case e ponti. “Andava a 15 metri all’ora”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Viaggio a Palagano, dove la frana stritola case e ponti. “Andava a 15 metri all’ora” - Il dramma della popolazione della frazione di Boccassuolo nel modenese: senz’acqua, borghi isolati, i droni per vedere il fronte ... 🔗bologna.repubblica.it

Palagano, viaggio fra le case distrutte dalla frana che viaggia al ritmo di 50-100 cm all'ora - La frana di Boccassuolo di Palagano, nell'Appennino modenese, continua a provocare danni gravissimi: sono oltre 3,5 milioni i metri cubi di terreno mossi, il fronte ha raggiunto l'alveo del torrente D ... 🔗bologna.repubblica.it

Palagano, viaggio fra le case distrutte dalla frana che viaggia al ritmo di 50-100 cm all'ora - La frana di Boccassuolo di Palagano, nell'Appennino modenese, continua a provocare danni gravissimi: sono oltre 3,5 milioni i metri cubi di terreno mossi, il fronte ha raggiunto l'alveo del ... 🔗informazione.it