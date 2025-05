Viaggiava nell?auto anti-spie il pusher di soli 18 anni è già libero

© Corriereadriatico.it - Viaggiava nell?auto anti-spie, il pusher di soli 18 anni è già libero anti Spy Rf Bug Detector?, un rilevatore di cimici e intercettazioni. E?. 🔗 FANO Da Fano ai comuni limitrofi per consegnare la droga. E con sé portava un dispositivo chiamato ?Spy Rf Bug Detector?, un rilevatore di cimici e intercettazioni. E?. 🔗 Corriereadriatico.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Centro migranti di Roma base di stoccaggio e reclutamento dei pusher: la droga viaggiava sui mezzi pubblici - Il centro Sprar di Roma in via della Riserva Nuova veniva utilizzato come stoccaggio della droga, che arrivava dall'Albania, pronta a ripartire per l'Europa. Venivano reclutati spacciatori tra i migranti nigeriani.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il pusher dei vip non va in pensione. Piazza del Fico è il suo "ufficio", gli albanesi i nuovi soci - Settantanni e nessuna voglia di smettere. Massimo Buzzi, natali di Bracciano, ma di fatto a Roma da sempre, è stato ed è un punto di riferimento per chi vuole comprare la droga, cocaina soprattutto, nella zona della movida. Tra il centro e la Roma "bene", per anni, si è dato un gran da fare. Una... 🔗romatoday.it

Agenti accerchiati da 30 pusher al Quarticciolo: sequestrate caramelle di crack - Accerchiati dai pusher al Quarticciolo. Non una novità purtroppo per gli agenti di polizia in cerca di spacciatori e droga nel quartiere della periferia est della Capitale dove il consiglio dei Ministri al dato il via libera al Piano straordinario per gli interventi infrastrutturali e di... 🔗romatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Viaggiava nell’auto anti-spie, il pusher di soli 18 anni è già libero; Ponte Sasso, multe a raffica: nel mirino le auto dei bagnanti. Esplode la protesta; Fano, città di Vitruvio e del Carnevale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Viaggiava nell’auto anti-spie, il pusher di soli 18 anni è già libero - FANO Da Fano ai comuni limitrofi per consegnare la droga. E con sé portava un dispositivo chiamato “Anti Spy Rf Bug Detector”, un rilevatore di cimici e intercettazioni. 🔗msn.com

Pusher in manette: aveva nell'auto 4 chili di cocaina - VIAREGGIO – Viaggiava in auto con circa 4 chili di cocaina, in manette. Questo l’esito dei controlli della Polstrada di Lucca, in collaborazione con quella di Massa lungo la A12. Gli agenti ... 🔗msn.com

Porta Garibaldi, pusher spericolato viaggia aggrappato alla carrozza del treno: arrestato dalla Polfer - Milano – Aggrappato alla carrozza del convoglio: così viaggiava un 29enne italiano ... dopo averlo convinto a salire a bordo. Il pusher aveva nel marsupio diversi involucri in cellophane ... 🔗msn.com