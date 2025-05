Via Trieste in corso il ripristino delle coperture alle tensostrutture

© Ilgiorno.it - Via Trieste, in corso il ripristino delle coperture alle tensostrutture ripristino delle coperture alle tensostrutture di via Trieste. Finanziato per quasi duecentomila euro, il risanamento delle strutture, danneggiate da anni e maltempo, era atteso da tempo. Salvo imprevisti tutto dovrebbe concludersi entro un paio di settimane. "Il progetto - così l’amministrazione in una nota - prevede oltre alla sostituzione dei teli la coibentazione termica delle strutture, in modo da risparmiare sui costi energetici. Le maestranze hanno iniziato dalla tensostruttura blu in modo da permettere alle associazioni sportive e al pubblico di poter continuare nelle attività utilizzando la verde. Poi, una volta terminata la nuova copertura nella prima tensostruttura, si effettuerà il medesimo intervento sulla seconda". 🔗 Lavori a lotti per non interrompere le attività sportive, al via ildi via. Finanziato per quasi duecentomila euro, il risanamentostrutture, danneggiate da anni e maltempo, era atteso da tempo. Salvo imprevisti tutto dovrebbe concludersi entro un paio di settimane. "Il progetto - così l’amministrazione in una nota - prevede oltre alla sostituzione dei teli la coibentazione termicastrutture, in modo da risparmiare sui costi energetici. Le maestranze hanno iniziato dalla tensostruttura blu in modo da permettereassociazioni sportive e al pubblico di poter continuare nelle attività utilizzando la verde. Poi, una volta terminata la nuova copertura nella prima tensostruttura, si effettuerà il medesimo intervento sulla seconda". 🔗 Ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Ponte sul Terdoppio in corso Trieste: spostamento in corso - É stato definitivamente "traslocato" il ponte sul Terdoppio di corso Trieste. Quando, nel 2023, il ponte che attraversava il torrente era stato portato a senso unico alternato, e poi chiuso, per motivi di sicurezza, il Comune aveva infatti ordinato un ponte "bailey" dagli Stati Uniti. La... 🔗novaratoday.it

Bagni pubblici: “In corso verifiche sui lavori di ripristino. La Bms, però, si limiti a svolgere le funzioni assegnate” - Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Cosimo Elmo, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Brindisi sulla questione manutenzione bagni pubblici in città. Dopo la segnalazione giunta in redazione sullo stato in cui versano, a stretto giro è arrivata la risposta di Multiservizi. Ora... 🔗brindisireport.it

Lavori di ripristino del ponte, in corso un intervento di bonifica bellica - In questi giorni, a Coccanile di Copparo è in corso l'intervento di bonifica bellica prescritto dalla normativa, in vista i lavori di ripristino e adeguamento del ponte in muratura e acciaio sul Canal Bianco. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday L'esigenza è infatti di scongiurare... 🔗ferraratoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Via Trieste, in corso il ripristino delle coperture alle tensostrutture; Interventi di ripristino delle strade cittadine. Modifiche alla viabilità; Manutenzioni: al via 234 interventi in tutti i municipi per oltre 6,2 milioni di euro; Villaggio Trieste, iniziative a breve e a medio termine per il ripristino della sicurezza urbana. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Via Trieste, in corso il ripristino delle coperture alle tensostrutture - Lavori a lotti per non interrompere le attività sportive, al via il ripristino delle coperture alle tensostrutture di via ... 🔗ilgiorno.it

A pescara partono i lavori di riqualificazione di via trieste per rifare il manto stradale con sampietrini - Il Comune di Pescara avvia il rifacimento del manto stradale di via Trieste tra via Milano e via Umbria con sampietrini, mentre proseguono lavori e modifiche anche in via Colle Pineta, via della Bonif ... 🔗gaeta.it

Rischio caduta cavo elettrico, chiusa via Nomentana - L'interdizione, all'altezza di viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra Corso Trieste e Porta Pia, in entrambi i sensi di marcia ... 🔗romatoday.it