Via dei Focei | la delegazione di Ascea apre la missione istituzionale in Turchia

Si è aperta ieri la missione istituzionale del Comune di Ascea in Turchia con due incontri fondamentali: a Smirne con il Console italiano Daniele Bianchi e a Foça con il sindaco Saniye Bora Fıçı, nell'ambito del gemellaggio siglato nel 2023. Entrambi gli appuntamenti hanno rafforzato l'avvio.

Turchia, progetto Via dei Focei: visita Comune di Ascea e Parco Archeologico Paestum-Velia; Ascea e Foça: una delegazione in Turchia per lanciare la “Via dei Focei”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Via dei Focei: delegazione di Ascea apre missione istituzionale in Turchia - Nel pomeriggio, la delegazione è stata accolta ufficialmente dal Sindaco di Foça Saniye Bora Fiçi. Il confronto tra le due amministrazioni, entrambe neoelette nel 2024, ha sancito l’avvio di una ... 🔗infocilento.it

Ascea e Foça: una delegazione in Turchia per lanciare la “Via dei Focei” - Prosegue il legame culturale tra Ascea e la città turca di Foça, antica Phocaea, con una nuova tappa significativa: dal 1° al 5 maggio, una delegazione istituzionale del Comune sarà ospite ufficiale ... 🔗infocilento.it