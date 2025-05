Via alla rassegna I segni del sacro Visite guidate libri e concerti Un ‘itinerario’ su tre Comuni

Il tema del sacro è il filo conduttore che unirà in questo mese di maggio tre Comuni: Signa, Poggio a Caiano e Carmignano. "I segni del sacro" è il titolo della rassegna che spazierà fra Visite guidate a luoghi sacri, eventi, presentazioni di libri e concerti. Si parte oggi alle ore 17 con la visita al museo della beata Maria Margherita Caiani a Poggio, la religiosa fondatrice delle suore minime del sacro Cuore beatificata nel 1989 da Giovanni Paolo II. Il ritrovo è al cancello dell'istituto in via Giuliano da Sangallo (davanti la villa medicea). I successivi appuntamenti riguardano Signa: l'11 maggio (ore 15) visita guidata alle chiese di San Lorenzo, San Giovanni e Santa Maria in Castello a cura del sindaco Giampiero Fossi. Sempre l'11 maggio (ore 21, chiesa di San Lorenzo) padre Bernardo Gianni presenterà il suo ultimo libro "Più forte della morte è l'amore".

