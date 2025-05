Via al progetto dello Sportello digitale

Sportello di facilitazione digitale all'interno del Quic di via De Amicis 7 a Rho. Si tratta di un servizio gratuito e personalizzato per imparare a navigare nel mondo digitale in sicurezza e in autonomia, in particolare sui portali della pubblica amministrazione, del Fascicolo Sanitario Elettronico, oppure quando si tratta di dover utilizzare Spid e Cie. A Rho lo Sportello di Facilitazione digitale sarà attivo per il momento ogni mercoledì mattina con appuntamenti della durata di un'ora ciascuno a partire dalle ore 9. Un luogo fisico dove i cittadini possono recarsi e usufruire di servizi di assistenza eo formazione gratuita grazie a un facilitatore digitale. Si potrà usufruire del servizio su prenotazione al link pubblicato sul sito del Comune. "Da anni siamo impegnati nella digitalizzazione dei servizi e l'attivazione di uno Sportello di facilitazione costituisce un'opportunità per favorirne la diffusione e l'utilizzo da parte di tutti.

