© Ilgiornale.it - "Vi faccio un c... così". I consiglieri di opposizione definiti "fascistelli" In Maremma è il caos: il caso del Consiglio comunale di Impruneta ha assunto rilevanza nazionale mentre il Pd, soprattutto locale, fa quadrato attorno alla maggioranza 🔗 Ilgiornale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Pur di giocare faccio il terzino": così Emanuele è diventato Valeri - La copertina se l'è presa Jacob Ondrejka per la doppietta, ma la firma su quest'altra pagina del Parma da battaglia l'ha messa, eccome, pure Emanuele Valeri non solo con il sesto assist di stagione. Proprio dove tutto è cominciato, nella sua Roma. Il suo porto sicuro. Emanuele ha trascorso lì... 🔗parmatoday.it

Usa, così il fedelissimo di Trump Rubio rompe con Musk: «Licenziare persone è il tuo spettacolino». La replica: «Sono miliardario, so cosa faccio» - Elon Musk da una parte del tavolo, dall’altra il segretario americano di Stato Marco Rubio. In mezzo tra i due, a braccia conserte «come se guardasse una partita di tennis», il presidente Donald Trump. Sarebbe stata una vera e propria resa dei conti tra alcuni membri della squadra di governo e il capo del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge) quella di giovedì, durante la riunione straordinaria del Gabinetto della Casa Bianca. 🔗open.online

Cantano "Bella ciao" e Ignazio La Russa fa il gesto: "Vi faccio un culo così" - Il 28 aprile il presidente del Senato Ignazio La Russa è andato a Sesto San Giovanni e a Novate Milanese per inaugurare uno slargo e un monumento dedicati a Sergio Ramelli, militante del Msi ucciso a 18 anni nel 1975 da alcuni membri della sinistra extraparlamentare vicini ad Avanguardia operaia... 🔗today.it

Cosa riportano altre fonti

