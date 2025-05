© Thesocialpost.it - Vestito da Papa sul sito della Casa Bianca, l’ultima bestemmia di Trump sconvolge il mondo

Il fotomontaggio è solo un’immagine, ma grida molto più delle parole. Donaldin abitili, con mitra, talaree crocifisso d’oro, benedicente come un pontefice, campeggia senza pudore sui social ufficialie su Truth Social, la sua piattaforma. Il messaggio è inequivocabile: non solo presidente, ma unto del Signore. È un gesto che va ben oltre la provocazione politica. È una mossa iconografica studiata, deliberata, per occupare lo spazio simbolico più sacro dell’Occidente nel momento più delicato: l’imminente conclave per scegliere il successore diFrancesco.La teologia del culto personaleNon è una goliardata, non è un errore di comunicazione. È una dichiarazione di egemonia, l’incarnazione di quella teologia del potere che ha sempre sedotto i regimi populisti: l’uomo solo al comando non solo guida la nazione, ma si erge a guida spirituale, salvatore, redentore. 🔗 Thesocialpost.it