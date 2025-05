Verstappen si scontra con Kimi Antonelli ai box nella Sprint Race | cosa è successo a Miami

Verstappen finisce una gara senza prendere punti: penalizzato dall'errore della Red Bull, cosa è successo con Kimi Antonelli durante la Sprint Race. 🔗 Per la prima volta in nove annifinisce una gara senza prendere punti: penalizzato dall'errore della Red Bull,condurante la. 🔗 Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Gasly e Verstappen si avvicinano a Kimi Antonelli, Leclerc pensa al passo gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1 1 Andrea Kimi AntonelliMercedes 1:31.428 13 2 Pierre GaslyAlpine +0.015 2 3 Max VerstappenRed Bull Racing +0.016 3 4 Liam LawsonRed Bull Racing +0.132 11 5 Alexander AlbonWilliams +0.145 14 6 Yuki TsunodaRacing Bulls +0.182 15 7 Lewis HamiltonFerrari +0.406 12 8 Jack DoohanAlpine +0.413 14 9 Fernando AlonsoAston Martin +0. 🔗oasport.it

Vince Verstappen il Gran Premio del Giappone, Ma l’Eroe di Giornata è Stato il Nostro Kimi Antonelli. - In una gara caratterizzata dall'incertezza iniziale dovuta ad una pista umida a causa dalla pioggia della notte a Suzuka, Max Verstappen vince, tenendo a basa le McLaren di Norris e Piastri. 🔗mondouomo.it

F1, promossi e bocciati GP Giappone 2025: Verstappen imperatore, Kimi Antonelli impressiona, Ferrari dove sei? - I PROMOSSI MAX VERSTAPPEN (Red Bull): dalla Q3 di sabato è sensazionale. Centra una pole position stellare, quindi in gara va a centrare un successo di pesantezza indicibile. Tiene dietro le McLaren con un ritmo da martello. La sua RB21 non è certo ai livelli della MCL39 ma lui aggiunge quel qualcosa in più che solo i più grandi hanno. Anzi, l’olandese brilla ancor di più quando è nelle difficoltà o quando non ha a disposizione la vetture migliore. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Verstappen si scontra con Kimi Antonelli ai box nella Sprint Race: cosa è successo a Miami; F1, Antonelli dalla pole alla iella: spinto da Piastri, tamponato da Verstappen. Rabbia Kimi, Max penalizzato; F1 | GP Miami - SINTESI Sprint Race: Norris conquista la vittoria con un finale assurdo, Hamilton si prende il podio; Sprint Miami: il fiuto di Hamilton, la fortuna di Norris e il saggio Antonelli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Verstappen si scontra con Kimi Antonelli ai box nella Sprint Race: cosa è successo a Miami - Per la prima volta in nove anni Verstappen finisce una gara senza prendere punti: penalizzato dall'errore della Red Bull, cosa è successo con Kimi Antonelli ... 🔗fanpage.it

Max Verstappen tampona Kimi Antonelli ai box: cosa è successo nella Sprint Race di Miami - FORMULA 1 - Grave unsafe release della Red Bull nel corso della Sprint Race del GP Miami, a Verstappen è stata inflitta una penalità di 10 secondi. 🔗eurosport.it

Cosa è successo a Kimi Antonelli nella Sprint di Miami: inesperto in partenza, poi danneggiato da Verstappen - Kimi Antonelli è scattato dalla pole position nella Sprint Race del GP di Miami, la cui partenza è stata ritardata a causa dell'acquazzone che ha colpito ... 🔗oasport.it