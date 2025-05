Verstappen si prende la pole del GP di Miami disastro Hamilton | è dodicesimo Leclerc ottavo

F1, Gp Giappone 2025: Verstappen in pole position, quarto Leclerc - In pista a Suzuka, in Giappone, per assegnare la terza pole position della stagione. Terze qualifiche del Mondiale di Formula 1, le seconde con il format tradizionale dopo quelle Sprint in Cina. La McLaren punta a confermare il suo dominio dopo le prime due vittorie (Norris in Australia, Piastri in Cina) mentre la Ferrari è chiamata al riscatto dopo un inizio di stagione deludente se si esclude la vittoria di Hamilton nella Sprint a Shanghai. 🔗lapresse.it

GP Cina, qualifica sprint: pole di Hamilton con la Ferrari, secondo Verstappen - Clamorosa pole di Lewis Hamilton nella Qualifica Sprint del GP di Shanghai, sessione valida per la Sprint Race. Il sette volte campione del mondo della Ferrari quasi non ci credeva quando il suo... 🔗ilmessaggero.it

Max Verstappen fa un giro da fantascienza ed è in pole al GP Giappone: beffate le McLaren, Leclerc 4° - Verstappen in pole a Suzuka. In prima fila nel GP Giappone anche Norris, poi Piastri e un ottimo Leclerc. Male Hamilton, solamente ottavo, alle spalle pure di Antonelli e Hadjar.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Verstappen si prende la pole del GP di Miami, disastro Hamilton: è dodicesimo, Leclerc ottavo - Verstappen è il più veloce nelle qualifiche, partirà in pole nel GP di Miami: secondo posto per Norris, terzo Kimi Antonelli ... 🔗fanpage.it

L’italiano partirà in Pole nella gara corta di domani davanti ad Oscar Piastri - Arriva alla sesta gara la prima soddisfazione italiana dell’anno. Kimi Antonelli ha conquistato la Pole per la Sprint del GP Miami 2025 con un fantastico giro in 1:26.482. Purtroppo, viene da dire, il ... 🔗p300.it

Antonelli storico, pole position nelle qualifiche Sprint del Gp di Miami! Lontane le Ferrari - Il 18enne emiliano pilota della Mercedes si mette tutti dietro in Florida. Per Leclerc ed Hamilton solamente sesto e settimo tempo ... 🔗corrieredellosport.it