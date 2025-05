Verstappen conquista la pole a Miami Antonelli in seconda fila

Miami (USA) (ITALPRESS) – Max Verstappen in pole position nel Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota olandese della Red Bull, neo-papà, riscatta la deludente sprint race e gira in 1’26?204, che vale anche il record della pista. Secondo Lando Norris (McLaren) a soli 0?065. Terzo un super Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che precede Oscar Piastri (McLaren). Indietro Charles Leclerc, che termina ottavo a 0?550. In mezzo anche George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams) e Alexander Albon (Williams). Nono Esteban Ocon (Haas) e decimo Yuki Tsunoda (Red Bull). Lewis Hamilton, con l’altra Rossa, è stato eliminato nel Q2 e scatterà dalla 12esima casella.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).L'articolo Verstappen conquista la pole a Miami, Antonelli in seconda fila proviene da Ildenaro. 🔗 (USA) (ITALPRESS) – Maxinposition nel Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota olandese della Red Bull, neo-papà, riscatta la deludente sprint race e gira in 1’26?204, che vale anche il record della pista. Secondo Lando Norris (McLaren) a soli 0?065. Terzo un super Andrea Kimi(Mercedes) che precede Oscar Piastri (McLaren). Indietro Charles Leclerc, che termina ottavo a 0?550. In mezzo anche George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams) e Alexander Albon (Williams). Nono Esteban Ocon (Haas) e decimo Yuki Tsunoda (Red Bull). Lewis Hamilton, con l’altra Rossa, è stato eliminato nel Q2 e scatterà dalla 12esima casella.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).L'articololainproviene da Ildenaro. 🔗 Ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

Verstappen conquista la pole a Miami, Antonelli in seconda fila - MIAMI (USA) (ITALPRESS) – Max Verstappen in pole position nel Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota olandese della Red Bull, neo-papà, riscatta la deludente sprint race e gira in 1'26?204, che vale anche il record della pista. Secondo Lando Norris (McLaren) a soli 0?065. Terzo un super Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che precede Oscar Piastri (McLaren). Indietro Charles Leclerc, che termina ottavo a 0?550. 🔗iltempo.it

Verstappen conquista la pole a Miami, Antonelli in seconda fila - Male le Ferrari: ottavo Leclerc, dodicesimo Hamilton MIAMI (USA) - Max Verstappen in pole position nel Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota olandese della Red Bull, neo-papà, riscatta la deludente sprint race e gira in 1'26"204, che vale anche il record della p 🔗ilgiornaleditalia.it

Gp Miami, kimi Antonelli con la Mercedes conquista la pole per la Sprint Race - AGI - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1: 1'26"482 il tempo del pilota italiano classe 2006, che precede le due McLaren di Oscar Piastri, +0"045, e Lando Norris, +0"100. Ferrari indietro. Charles Leclerc è sesto a 0"326 davanti a Lewis Hamilton, settimo a 0"548. In mezzo Max Verstappen (Red Bull), quarto a 0"255, e George Russell (Mercedes), quinto a 0"309. 🔗agi.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Verstappen conquista la pole a Miami, Antonelli in seconda fila; F1: Gp Miami, Verstappen conquista la pole ma Antonelli in pressing; F1, GP Miami: qualifiche e pole in diretta live; F1, Verstappen in pole a Miami davanti a Norris e Antonelli. Male le Ferrari: Leclerc 8°, Hamilton°. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

F1: Gp Miami, Verstappen conquista la pole ma Antonelli in pressing - Più l'uomo che la macchina. A Miami Max Verstappen strappa la pole posizione nel Gp di Formula 1 tra gli applausi. Ma gli avversari non stanno a guardare. Si prospetta una domenica di spettacolo sul c ... 🔗ansa.it

F1: Gp Miami, Max Verstappen conquista la pole position - Max Verstappen con la Red Bull ha conquistato la pole position del Gran Premio di Miami di F1. Ottimo terzo poto per Kimi Antonelli con la Mercedes. Male le Ferrari con Charles Leclerc ottavo e Lewis ... 🔗ansa.it

Max Verstappen in pole position a Miami. Male le Ferrari - Nelle qualifiche di Miami Max Verstappen compie un capolavoro e precede Norris, Antonelli e Piastri. Leclerc ottavo, Hamilton dodicesimo. 🔗msn.com