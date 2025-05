Verso Inter-Barcellona Flick sorride | il titolarissimo viaggia verso il rientro

Flick sorride verso Inter-Barcellona: il titolarissimo viaggia verso il rientro per la semifinale di Champions League.Nonostante il turno di campionato nelle rispettive leghe, per Inter e Barcellona il pensiero viaggia alla serata di martedì quando alle 21:00 a San Siro ci sarà il fischio d'inizio della semifinale di ritorno. Si ripartirà dal pirotecnico 3-3 dell'andata, che ha ridato certezze agli uomini di Inzaghi dopo le precedenti sconfitte in campionato contro Bologna e Roma e l'eliminazione in Coppa Italia per mano dei cugini del Milan.Dall'altra parte, i blaugrana hanno dovuto fare i conti con varie assenze: quelle di Alejandro Balde e Robert Lewandowski su tutti. In vista della gara di ritorno, arrivano notizie confortanti per il tecnico tedesco su entrambi i fronti.Inter-Barcellona, Balde e Lewandowski ci saranno? Le ultimeSecondo quanto riportato da gianlucadimarzio.

