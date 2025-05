Verso il Conclave tra intrighi e sospetti la fake news del malore di Parolin avvelena la vigilia | strategia o rivalsa per Becciu?

Ci siamo. A quattro giorni dalla prima votazione (in calendario per il prossimo 7 maggio) con il cardinale Parolin dato tra i favoriti dal primo istante e che secondo i suoi sostenitori unisce statura istituzionale al polso fermo capace di mediare tra spinte e contromosse che in questo momento scuotono la Chiesa, dai siti americani (sostiene tra gli altri Il corriere della sera) si diffonde quella che in poche ore si rivela essere una fake news che la Santa Sede smentisce tempestivamente e con nettezza: nessun malessere e nessun soccorso medico. Anzi, proprio nessun malore per l'Alto prelato che secondo la falsa voce lo avrebbe colpito durante la Congregazione di mercoledì scorso. Il Vaticano è netto nel rispedire la diceria al mittente. Resta semmai, in sottofondo, il sospetto di manovre mirate a escludere il segretario di Stato della Santa Sede, voluto da Bergoglio, dai vertici della classifica dei papabili.

