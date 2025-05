Verso il Conclave Ora c’è anche il comignolo Smentito il malore di Parolin

© Quotidiano.net - Verso il Conclave. Ora c’è anche il comignolo. Smentito il malore di Parolin anche della “contro testimonianza” degli abusi sessuali e degli scandali finanziari alle congregazioni pre-Conclave di ieri cui ha continuato a prendere parte come nulla fosse anche il cardinale peruviano Juan Luis Cipriani, non elettore, sanzionato da Francesco per abusi e ancora influente esponente dell’Opus Dei. Sono stati in tutto 180 i cardinali riuniti, di cui oltre 120 elettori. Per raggiungere il numero dei votanti, 133, ne mancano ancora quattro.Ieri alle Congregazioni c’era anche il cardinale Pietro Parolin, il favorito del Conclave, che è stato al centro di un giallo per un presunto svenimento dovuto a un calo di pressione. La Sala Stampa vaticana ha seccamente Smentito la circostanza e chi ha potuto vedere il cardinale ieri mattina lo ha trovato in ottima forma. 🔗 di Nina Fabrizio CITTÀ DEL VATICANO Si è parlatodella “contro testimonianza” degli abusi sessuali e degli scandali finanziari alle congregazioni pre-di ieri cui ha continuato a prendere parte come nulla fosseil cardinale peruviano Juan Luis Cipriani, non elettore, sanzionato da Francesco per abusi e ancora influente esponente dell’Opus Dei. Sono stati in tutto 180 i cardinali riuniti, di cui oltre 120 elettori. Per raggiungere il numero dei votanti, 133, ne mancano ancora quattro.Ieri alle Congregazioni c’erail cardinale Pietro, il favorito del, che è stato al centro di un giallo per un presunto svenimento dovuto a un calo di pressione. La Sala Stampa vaticana ha seccamentela circostanza e chi ha potuto vedere il cardinale ieri mattina lo ha trovato in ottima forma. 🔗 Quotidiano.net

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Zuppi verso il conclave per il dopo Francesco: è tra i papabili (chi sono gli altri) - Mentre il mondo piange la morte di papa Francesco, si è già messo in moto il cerimoniale previsto dal diritto canonico dopo la morte di un Pontefice. L'appuntamento più importante è ovviamente quello del conclave: alla riunione del collegio dei cardinali che dovrà eleggere la nuova guida della... 🔗bolognatoday.it

Becciu verso la rinuncia: non sarà in Conclave. La decisione dopo una riunione in Vaticano - Nei giorni scorsi il cardinale aveva detto di non poter essere escluso perché era stato perdonato da Papa Francesco 🔗xml2.corriere.it

