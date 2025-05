Verso il Conclave lunedì 5 maggio doppia congregazione per i cardinali

© Feedpress.me - Verso il Conclave, lunedì 5 maggio doppia congregazione per i cardinali cardinali lunedì 5 maggio raddoppieranno il tempo di confronto, con due congregazioni, sia la mattina alle 9 che il pomeriggio alle 17. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. All’uscita della congregazione di oggi diversi cardinali, conversando con i giornalisti, avevano lasciato intendere che non c'è ancora una figura condivisa e che hanno bisogno di più tempo per. 🔗 raddoppieranno il tempo di confronto, con due congregazioni, sia la mattina alle 9 che il pomeriggio alle 17. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. All’uscita delladi oggi diversi, conversando con i giornalisti, avevano lasciato intendere che non c'è ancora una figura condivisa e che hanno bisogno di più tempo per. 🔗 Feedpress.me

Approfondimenti da altre fonti

‘Verso il Conclave’, da lunedì 28 aprile il nuovo programma quotidiano di Tv2000 - ROMA – L’eredità di Papa Francesco, i frutti del Sinodo, le attese delle Chiese particolari, le questioni all’attenzione del Collegio Cardinalizio. ‘Verso il Conclave’ è il nuovo programma quotidiano di Tv2000, in onda dal 28 aprile dal lunedì al venerdì alle ore 16.30, per conoscere curiosità, luoghi e modalità del cammino che condurrà all’elezione del nuovo Pontefice. Ogni puntata è dedicata ad un continente, per scoprire i volti, le parole e la storia dei Cardinali elettori arrivati dalle terre vicine e lontane e per rivivere la testimonianza resa in quelle terre da Papa Bergoglio in ... 🔗lopinionista.it

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Zuppi verso il conclave per il dopo Francesco: è tra i papabili (chi sono gli altri) - Mentre il mondo piange la morte di papa Francesco, si è già messo in moto il cerimoniale previsto dal diritto canonico dopo la morte di un Pontefice. L'appuntamento più importante è ovviamente quello del conclave: alla riunione del collegio dei cardinali che dovrà eleggere la nuova guida della... 🔗bolognatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Verso il Conclave, le news di oggi. Doppia riunione dei cardinali lunedì: “Tanti vogliono parlare”; La Cappella Sistina si prepara al Conclave: il dietro le quinte dei preparativi per accogliere i cardinali; Verso il Conclave, lunedì 5 maggio doppia congregazione per i cardinali; Conclave 2025, lunedì 5 maggio doppia congregazione per i cardinali - LaPresse. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne