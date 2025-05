Verso il Conclave l’auspicio dei cardinali nelle Congregazioni | Prossimo Papa sia profetico

Conclave per l'elezione del nuovo Papa? "Non lo sappiamo, attendiamo che il Signore ci indichi la strada". Così l'arcivescovo di Singapore, William Seng Chye Goh, al suo arrivo alla nona congregazione. Lunedì, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, le Congregazioni dei cardinali si riuniranno in doppia sessione.

Verso un Conclave breve. Assenti due cardinali, cambia il quorum - AGI - Obbedisco a Francesco. Il cardinale Angelo Becciu, dopo le indiscrezioni di ieri, ha confermato il passo indietro sulla sua partecipazione al Conclave. "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza": è il testo affidato ai suoi legali. 🔗agi.it

Conclave il 7 maggio, la sfida per il dopo Francesco. Rischio risiko tra i cardinali, Becciu verso un passo indietro - Il prossimo 7 maggio si aprirà nella Cappella Sistina il Conclave che dovrà eleggere il 267° successore di Pietro, in un tempo in cui la Chiesa cattolica si misura con sfide epocali e un mondo in profonda trasformazione. A rendere ancora più complesso lo scenario è anche il caso del cardinale Angelo Becciu, coinvolto nella nota vicenda finanziaria di Sloane Avenue, che – da quanto trapela – avrebbe offerto un passo indietro sulla sua partecipazione al voto, evitando così un potenziale elemento di tensione tra i cardinali elettori. 🔗ilfogliettone.it

I cardinali a Santa Marta verso il Conclave: i liquorini spazzolati dal frigo-bar e il trucco della finta chiamata per non perdere a tennis - L’arcivescovo Pecorari: si parla più tranquillamente a ristorante, lontano da orecchie indiscrete. Tagle «terrorizzato per il video virale in cui canta Imagine di John Lennon in un locale» 🔗xml2.corriere.it

Verso il Conclave, l'auspicio dei cardinali nelle Congregazioni: "Prossimo Papa sia profetico" - Bruni ha poi spiegato che i cardinali elettori entreranno a Casa Santa Marta tra la sera di martedì e mercoledì prima della messa 'pro eligendo Papa'. I lavori di sistemazione di Santa Marta si ... 🔗msn.com

Conclave, i cardinali cercano "il nome". L'intervista inedita di Francesco: "No alla Chiesa dei soldi" - È stato issato sul tetto della Cappella Sistina, in Vaticano, il comignolo da cui uscirà la fumata bianca che annuncerà al mondo ... 🔗iltempo.it

Verso il Conclave: dalla A alla Z, le parole chiave dell’elezione del nuovo Papa - La formula latina, pronunciata dal cardinale protodiacono dalla loggia di S. Pietro dopo l’elezione del nuovo Papa, conferma al mondo che è stato scelto il nuovo Pontefice. Poco dopo il nuovo Papa ai ... 🔗tg24.sky.it