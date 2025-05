Verso il Conclave i preparativi della Cappella Sistina

© Ildifforme.it - Verso il Conclave, i preparativi della Cappella Sistina della cattolicesimo. La mattina del 7 maggio, nella Basilica di San Pietro, si aprirà ufficialmente il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Chiusa alle visite dal 28 aprile, la Cappella Sistina è in pieno processo di trasformazione in vista della .L'articolo Verso il Conclave, i preparativi della Cappella Sistina proviene da Il Difforme. 🔗 Impalcature e capolavori sorvegliati. Prosegue la preparazione per uno dei momenti più misteriosi e significativicattolicesimo. La mattina del 7 maggio, nella Basilica di San Pietro, si aprirà ufficialmente ilper l’elezione del nuovo Papa. Chiusa alle visite dal 28 aprile, laè in pieno processo di trasformazione in vista.L'articoloil, iproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Su altri siti se ne discute

Verso il Conclave: i preparativi nella Cappella Sistina e le tappe che porteranno all’elezione del Papa - Città del Vaticano, 3 maggio 2025 – C'è chi (il cileno Fernando Natalio Chomalì Garib) dice: "Abbiamo 133 nomi e tutto è aperto". Chi (il francese Jean-Paul Vesco) afferma: "Non siamo ancora pronti, abbiamo bisogno di più tempo per pregare". E chi (l'italiano Pierbattista Pizzaballa) strappa applausi dai pellegrini in piazza San Pietro. Assediati dai cronisti di tutto il mondo, i 133 cardinali si preparano a entrare in Conclave per eleggere il nuovo Papa. 🔗quotidiano.net

Conclave, al via i preparativi nella Cappella Sistina - "Per le esigenze del Conclave" che si terrà a partire dal 7 maggio, e quindi per eseguire i lavori per predisporre la Cappella Sistina, la sala stampa della Santa Sede informa che è chiusa al pubblico, come sono sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis L'articolo Conclave, al via i preparativi nella Cappella Sistina proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Cappella Sistina, i preparativi del Conclave: il cantiere con Michelangelo sullo sfondo | Dagli affreschi fino al comignolo: tutte le foto - Decine di operai, il casco bianco in testa, sono impegnati ad allestire l'interno della Cappella Sistina in vista dell'avvio del Conclave 🔗xml2.corriere.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Verso il Conclave: i preparativi nella Cappella Sistina e le tappe che porteranno all’elezione del Papa; Verso il Conclave, i segreti dei preparativi per il voto nella Cappella Sistina; Conclave, i preparativi per il voto: i lavori in Cappella Sistina - Video; Così la cappella Sistina si trasforma per ospitare il Conclave. 🔗Cosa riportano altre fonti

Verso il Conclave, i segreti dei preparativi per il voto nella Cappella Sistina - CITTÀ DEL VATICANO. Roma ieri si è svegliata con un’aria carica di attesa. Il cielo sopra il Vaticano era terso, e il sole di maggio accarezzava le cupole e i tetti come a voler benedire ciò che stava ... 🔗msn.com

Verso il Conclave: i preparativi nella Cappella Sistina e le tappe che porteranno all’elezione del Papa - I 133 cardinali si preparano a scegliere il successore di Francesco, mentre i bookmaker aggiornano le quotazioni dei papabili. Si parte il 7 maggio con la prima votazione ... 🔗quotidiano.net

Cappella Sistina, i lavori per il Conclave: le immagini del cantiere. I preparativi per il voto (all'ombra di Michelangelo) - Conclave. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, tra i 'favoriti' nel toto-Papa, entrando alla nona congregazione pre-conclave dei cardinali nell'Aula del Sinodo in Vaticano è ... 🔗leggo.it