Verso il conclave i cardinali frenano | Abbiamo bisogno di tempo

© Feedpress.me - Verso il conclave, i cardinali frenano: "Abbiamo bisogno di tempo" I cardinali stanno realizzando che hanno bisogno di più tempo per trovare tra loro un consenso sulle linee della Chiesa del dopo-Francesco ma soprattutto sulla figura che dovrà prendere il suo posto. All'uscita della congregazione generale, sono diversi i porporati che sottolineano la necessità di parlare e confrontarsi ancora. Secondo quanto trapela il clima.

Cosa riportano altre fonti

Verso un Conclave breve. Assenti due cardinali, cambia il quorum - AGI - Obbedisco a Francesco. Il cardinale Angelo Becciu, dopo le indiscrezioni di ieri, ha confermato il passo indietro sulla sua partecipazione al Conclave. "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza": è il testo affidato ai suoi legali. 🔗agi.it

Conclave il 7 maggio, la sfida per il dopo Francesco. Rischio risiko tra i cardinali, Becciu verso un passo indietro - Il prossimo 7 maggio si aprirà nella Cappella Sistina il Conclave che dovrà eleggere il 267° successore di Pietro, in un tempo in cui la Chiesa cattolica si misura con sfide epocali e un mondo in profonda trasformazione. A rendere ancora più complesso lo scenario è anche il caso del cardinale Angelo Becciu, coinvolto nella nota vicenda finanziaria di Sloane Avenue, che – da quanto trapela – avrebbe offerto un passo indietro sulla sua partecipazione al voto, evitando così un potenziale elemento di tensione tra i cardinali elettori. 🔗ilfogliettone.it

I cardinali a Santa Marta verso il Conclave: i liquorini spazzolati dal frigo-bar e il trucco della finta chiamata per non perdere a tennis - L’arcivescovo Pecorari: si parla più tranquillamente a ristorante, lontano da orecchie indiscrete. Tagle «terrorizzato per il video virale in cui canta Imagine di John Lennon in un locale» 🔗xml2.corriere.it

Ne parlano su altre fonti

Verso il Conclave, i cardinali frenano: 'Abbiamo bisogno di tempo'. Lunedì doppia congregazione - Lo riferisce la sala stampa vaticana. Due elettori nn sono ancora arrivati a Roma. I cardinali entreranno a Santa Marta tra il 6 e il 7 maggio (ANSA) ... 🔗ansa.it

Verso il conclave, i cardinali frenano: "Abbiamo bisogno di tempo" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Conclave, i cardinali frenano: «Serve più tempo». Raddoppiato il tempo di confronto di lunedì prossimo, ci saranno due congregazioni - Conclave. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, tra i 'favoriti' nel toto-Papa, entrando alla nona congregazione pre-conclave dei cardinali nell'Aula del Sinodo in Vaticano è ... 🔗ilmessaggero.it