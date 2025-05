Verso il Conclave 80 sigilli di piombo su tutti gli accessi al perimetro Mercoledì mercoledì la messa Pro Eligendo Pontifice

© Feedpress.me - Verso il Conclave, 80 sigilli di piombo su tutti gli accessi al perimetro. Mercoledì mercoledì la messa Pro Eligendo Pontifice La nona Congregazione generale dei cardinali , questa mattina, ha avuto inizio alle 9 con un momento di preghiera comune. Erano presenti 177 cardinali, di cui 127 elettori. In apertura, sono stati sorteggiati i cardinali della commissione che assiste il camerlengo nelle congregazioni particolari per il disbrigo degli affari ordinari: si tratta del cardinale Robert Francis Prevost, O.S.A., e del cardinale. 🔗 Feedpress.me

