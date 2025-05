Verso Bologna-Juventus Italiano | Mancano ancora 12 punti ma domani sarà una tappa importante

© Bolognatoday.it - Verso Bologna-Juventus, Italiano: “Mancano ancora 12 punti, ma domani sarà una tappa importante” domani sera sul rettangolo verde del Renato Dall’Ara, dove illuminati dai fari della Torre di Maratona i rossoblù sfideranno la Juventus di Igor Tudor in un vero e proprio spareggio Champions. Ad introdurre l’importantissimo confronto con la formazione. 🔗 Manca sempre meno al big match in programmasera sul rettangolo verde del Renato Dall’Ara, dove illuminati dai fari della Torre di Maratona i rossoblù sfideranno ladi Igor Tudor in un vero e proprio spareggio Champions. Ad introdurre l’importantissimo confronto con la formazione. 🔗 Bolognatoday.it

Su altri siti se ne discute

Ha attacco cardiaco in volo verso gli Usa, la salva giovane medico italiano: “Ho pensato solo di fare presto” - Nicolò Valentini, giovane medico di 27 anni, ha salvato una donna di 59 anni che a bordo di un aereo negli Stati Uniti ha avuto un attacco di cuore: "Non ho pensato a nulla in quel momento solo che dovevo fare presto".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Verso Hellas Verona-Bologna, Italiano: “Partita tosta, contro una squadra in salute” - Dopo il bel successo ottenuto in casa contro il Cagliari, il Bologna si appresta a tornare in campo per sfidare l’Hellas Verona di Paolo Zanetti nel 28° turno di questa Serie A 2024-2025. Attenzione e atteggiamento giusto Ad introdurre la sfida in casa scaligera, come sempre, ci ha pensato... 🔗bolognatoday.it

Verso Parma-Bologna, Italiano: “Ambiente in cerca di riscatto, servirà un grande approccio” - A circa 24 ore di distanza dal match del Tardini, Vincenzo Italiano ha introdotto la sfida in terra ducale nel consueto appuntamento della vigilia. Chivu sulla panchina avversaria La principale incognita della gara, verosimilmente, sarà dettata dall’esordio di Cristian Chivu sulla panchina... 🔗bolognatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Verso Bologna-Juventus, Italiano: “Mancano ancora 12 punti, ma domani sarà una tappa importante”; Bologna-Juventus, la probabile formazione di Italiano: da Castro a Ndoye; Grinta e sangue freddo: il Bologna deve avere fame di Europa; Radio Casteldebole – Bologna-Lazio, la prima delle prossime 12 (o 13) “fatiche di Italiano”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bologna-Juventus, la spensieratezza contro l’instabilità: ci si gioca la Champions - Bologna-Juventus non è solo uno scontro diretto per la Champions League, è un crocevia fondamentale per i due allenatori e i club ... 🔗derbyderbyderby.it

Verso Bologna-Juventus: chi ha più chance di recuperare tra Vlahovic, Gatti e Koopmeiners - Inizia per la Juventus una settimana cruciale per il presente e soprattutto il futuro; domenica i bianconeri andranno a Bologna a giocarsi faccia a faccia la qualificazione in Champions e potranno far ... 🔗informazione.it