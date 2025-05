Veronica Gentili chi è il compagno Massimo Galimberti | Lui cucina e pensa alla casa

Veronica Gentili è impegnata, da anni, e tanto basta a spegnere i pettegolezzi più insistenti, sta con Massimo Galimberti, che a lungo ha difeso dalle ingerenze dei paparazzi e del gossip, fino a concedere poi (pur col contagocce) qualche breve incursione nel loro rapporto. Lui lavora con le parole, così come Veronica faceva ai tempi del Fatto, ma i loro mondi sono piuttosto indipendenti. "Massimo è fantastico", aveva commentato la Gentili, tempo fa, parlando con Tv Sorrisi e Canzoni. "Anche se non sono una donna di casa: ci pensa lui a fare la spesa, e a cucinare è bravissimo". "Certo, ogni tanto un litigio ci scappa", l'ammissione della conduttrice, "ma a scatenarlo è sempre lo stesso motivo: il monopolio della tv.". Perché Veronica ama vedere i programmi dei suoi colleghi, quelli di intrattenimento.

