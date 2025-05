Verona Zanetti | "L'episodio del rigore ha indirizzato; abbiamo un altro match-point e sarebbe il nostro Scudetto"

Verona, Zanetti infuriato: "Arbitro? Non voglio parlarne. Il rigore su Bradaric è lampante" - Al termine della sfida vinta dal Bologna sul Verona, l`allenatore dei gialloblù Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa, attaccando l`operato... 🔗calciomercato.com

Verona, Zanetti: «L’emergenza non si è vista, un punto guadagnato in modo straordinario! Recupero Tengstedt? Le sensazioni sono queste» - Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nel post partita della sfida di Serie A contro il Torino. Tutti i dettagli in merito Paolo Zanetti ha parlato a Dazn nel post partita Torino-Verona, terminata 1-1. PUNTO PESANTE – «Il Toro veniva da un periodo importante, con entusiasmo e lo stadio pieno. C’erano difficoltà importante, mentre noi eravamo in emergenza. Ma […] 🔗calcionews24.com

Verona, Zanetti carica: «Contro il Milan dobbiamo reagire, ci siamo vergognati. Sugli infortunati dico questo» - Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nella conferenza stampa in vista della gara contro il Milan. Tutti i dettagli in merito Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Verona. SCELTE – «Qualcosa cambierà, ci sono vari giocatori che si candidano dal primo minuto e rientra Duda. Valentini si candida per un posto, mi è […] 🔗calcionews24.com

Verona, Zanetti: "L'episodio del rigore ha indirizzato; abbiamo un altro match-point e sarebbe il nostro Scudetto" - Il tecnico dell`Hellas Verona Paolo Zanetti ha parlato nel post-partita della sconfitta contro l`Inter di quello che gli è piaciuto dei suoi contro i nerazzurri. 🔗calciomercato.com

Zanetti: "L'Inter batterà il Barcellona. Il Verona ha dato tutto" - Le parole dell'allenatore dell'Hellas dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter: "Salvezza? Pericoloso fare tabelle" ... 🔗tuttosport.com

Zanetti: “Inter? Noi troppo bassi, ci siamo portati l’episodio del rigore in casa” - Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter ... 🔗fcinter1908.it