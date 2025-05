Verona Green Movie Land 2025 | cinema sostenibilità e solidarietà al centro della nuova edizione

© Dailyshowmagazine.com - Verona Green Movie Land 2025: cinema, sostenibilità e solidarietà al centro della nuova edizione Verona Green Movie Land 2025 (VGML) è tornato con un ricco programma all'insegna del cinema sostenibile, dell'innovazione culturale e della solidarietà. Presentato ufficialmente il 30 aprile presso la Camera di Commercio di Verona, il progetto ideato da My Planet 2050 APS e guidato da Renato Cremonesi continua a promuovere Verona come distretto dell'audiovisivo Green e modello per una cultura cinematografica ecologica e inclusiva.Un polo per il cinema sostenibile in ItaliaVGML si fonda su tre pilastri fondamentali:la Stagione cinematografica Veronese, con festival e rassegne durante tutto l'anno;il progetto DIVAS, che mira a fare di Verona un polo produttivo per l'audiovisivo sostenibile;un'attività di formazione e scouting dei nuovi talenti del cinema Green.Dieci festival per raccontare la sostenibilità attraverso il cinemaTra gli eventi principali del 2025:Valpolicella Film Festival (14–17 maggio), cinema di viaggio;Garda cinema Film Festival (11–15 giugno);CINELÁ (21–28 giugno), cinema africano e globale;Estate al cinema all'aperto, tra giugno e luglio;Teodorico Summer Fest (13–15 agosto), cinema e musica;Film Festival della Lessinia (22–31 agosto);East Film Fest (29–31 agosto), cinema breve;Rassegna Internazionale del cinema del Carnevale (18–21 settembre);Believe Film Festival (23–26 ottobre), corti per giovani;cinema & Impresa Film Festival (11–15 novembre).

