Verlicchi lista civica La Pigna | Qui serve una terapia d’urto I lidi sono abbandonati da anni

Un nuovo Museo internazionale del Mosaico, una rete di piste ciclabili per collegare città, forese e lidi, ma anche un piano di interventi pubblici per ricucire le ferite lasciate sul territorio dai grandi immobili abbandonati. Nel suo programma elettorale Veronica Verlicchi ha condensato dieci anni di battaglie de La Pigna e un quinquennio, quello di qui al 2030, che spera di vivere come prima sindaca della città.Consigliera Verlicchi, ormai è una veterana: che campagna elettorale è? "Impegnativa. Quando ci si deve muovere da un appuntamento all'altro ci si rende conto di quanto siano lenti gli spostamenti a Ravenna. Lo sapevate che Madonna dell'Albero dista appena un chilometro da Ravenna? E' possibile che non esista un collegamento ciclabile degno di questo nome?". Non è il solo collegamento che manca.

