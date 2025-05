Verissimo Veronica Gentili e la scelta della psicoanalisi | Un momento complesso

© Dilei.it - Verissimo, Veronica Gentili e la scelta della psicoanalisi: “Un momento complesso” Verissimo, ha presentato ai telespettatori la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza la prossima settimana. Al timone del reality show ci sarà Veronica Gentili che si è raccontata in modo aperto nel salotto televisivo di Canale 5. La conduttrice televisiva ha svelato anche che per tanti anni si è sottoposta a psicoanalisi.Veronica Gentili, il periodo complicatoVeronica Gentili è pronta all’esordio al timone dell’Isola dei Famosi e ha raccontato di essere molto emozionata per questa nuova avventura: “Più bè che bene, emozionata sicuramente, diciamo che ci avviciniamo a questa nuova sfida, questa nuova avventura televisiva, quindi è tutto molto strano tutto, molto veloce, però bello. Ormai ho imparato un po’ a lasciarmi portare dalle cose che mi succedono. 🔗 Silvia Toffanin, nella puntata del 3 maggio 2025 di, ha presentato ai telespettatori la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza la prossima settimana. Al timone del reality show ci saràche si è raccontata in modo aperto nel salotto televisivo di Canale 5. La conduttrice televisiva ha svelato anche che per tanti anni si è sottoposta a, il periodo complicatoè pronta all’esordio al timone dell’Isola dei Famosi e ha raccontato di essere molto emozionata per questa nuova avventura: “Più bè che bene, emozionata sicuramente, diciamo che ci avviciniamo a questa nuova sfida, questa nuova avventura televisiva, quindi è tutto molto strano tutto, molto veloce, però bello. Ormai ho imparato un po’ a lasciarmi portare dalle cose che mi succedono. 🔗 Dilei.it

