Verissimo le anticipazioni del 3 maggio | ospite Veronica Gentili

© Dilei.it - Verissimo, le anticipazioni del 3 maggio: ospite Veronica Gentili Verissimo. Silvia Toffanin torna in onda con una nuova puntata del talk show dell'Ammiraglia Mediaset, con una serie di interviste one-to-one che mettono l'accento su alcune delle prossime proposte televisive con cui si chiude la stagione tv prima dell'estate. Ma chi sono gli ospiti del 3 maggio? Vediamoli nelle anticipazioni.Verissimo, le anticipazioni del 3 maggioVeronica Gentili entra nello studio di Verissimo con lo sguardo di chi sa di avere un nuovo mondo da affrontare. Sarà lei a condurre la prossima edizione de L'Isola dei Famosi, al via da mercoledì 7 maggio, e l'attesa è già cominciata. A raccontarsi, davanti alle telecamere del salotto di Silvia Toffanin, è una donna che conosce il mestiere e le sue incognite, ma che ora si appresta a indossare una veste inedita, tra naufraghi, prove estreme e dinamiche incandescenti che sono da sempre il sale dello show in diretta dall'Honduras.

