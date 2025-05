Verissimo la rivelazione di Veronica Gentili | Perché ho fatto psicoanalisi

Veronica Gentili è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il programma televisivo in onda su Canale 5. La conduttrice di Mediaset ha raccontato ai telespettatori che si è sottoposta alla psicoanalisi. "Io ho fatto tanti anni di psicanalisi e oggi come non mai mi piace dirlo Perché credo che abbia un valore. Li ho fatti presto. Ho cominciato che ero ancora adolescente, semi-adolescente, avevo 18 anni, ne ho fatti oltre dieci"."Per tanto tempo c'era maggiore prudenza del parlare di questi temi - ha proseguito Gentili -. É un percorso che ho scelto di fare in un momento complesso della mia vita, finivo il liceo, avevo problematiche all'interno della famiglia, relazionali, ci son tante fasi di passaggio e per me è stato una delle cose più importanti della mia vita". Ma c'è stato spazio anche per parlare dell'Isola dei Famosi.

