Verissimo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi sabato 3 maggio 2025

Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 3 maggio 2025 su Canale 5

Oggi, sabato 3 maggio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 3 maggio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

A Verissimo Veronica Gentili, al debutto alla conduzione della prossima edizione de "L'Isola dei Famosi", in onda da mercoledì 7 maggio, e Pierpaolo Pretelli che sarà il nuovo inviato dall'Honduras. In studio anche Antonella Mosetti, pronta a partire per "L'Isola dei Famosi", in veste di naufraga.

