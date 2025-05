Verissimo | gli ospiti di sabato 3 e domenica 4 maggio Chi vedremo in tv

Verissimo: gli ospiti di sabato 3 e domenica 4 maggio. Chi vedremo in tv ospiti provenienti dal mondo de 'L'isola dei famosi'. Ecco chi ci sarà a 'Verissimo' questo weekend su Canale5.Gli ospiti di sabato 3 maggioLa puntata di 'Verissimo' di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5.Tra gli ospiti in studio ci saranno lo chef stellato Giorgio Locatelli e la conduttrice Mariolina Cannuli.Il cantante Briga sarà presente in studio con sua moglie Arianna e la cantante Emma Muscat parlerà per la prima volta della sua dolce attesa.Nel corso della puntata, Silvia Toffanin darà grande spazio a 'L'isola dei Famosi' con Pierpaolo Pretelli e Veronica Gentili, rispettivamente inviato dall'Honduras e conduttrice di questa edizione. Sarà in studio anche Antonella Mosetti, una delle prossime naufraghe.domenica 4 maggio: chi ci saràAnche la puntata di domenica 4 maggio andrà in onda a partire dalle 16:30.

