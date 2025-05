© Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 3 e domenica 4 maggio 2025

Torna l’appuntamento con, il rotocalco televisivo condotto danel weekend di Canale 5. Ecco tutti glie ledelle puntate in onda3 e, glididalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata di ““, il programma di interviste presentato dasu Canale 5. Si parte con una intervista a Veronica Gentili, la conduttrice de Le Iene Show che approda per la prima volta al timone de L’Isola dei Famosi. In studio con lei anche l’inviato Pierpaolo Pretelli pronto a raccontare le avventure dei naufraghi dall’Honduras.E ancora in studio spazio ad Antonella Mosetti, ex ragazza di Non è la Rai, che è pronta a lanciarsi dall’elicottero per partecipare nelle vesti di naufraga a L’Isola dei Famosi. 🔗 Superguidatv.it