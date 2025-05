Verissimo Briga e Arianna Montefiori | Vogliamo diventare genitori affronteremo un percorso alternativo

Briga e Arianna Montefiori sono stati ospiti di Verissimo oggi, sabato 3 maggio, per un'intervista di coppia. Il rapper e l'attrice, per la prima volta insieme nel salotto di Silvia Toffanin, hanno raccontato la nascita della loro relazione: dal primo incontro, avvenuto nel 2019, fino al giorno del loro matrimonio, celebrato il 18 .L'articolo Verissimo, Briga e Arianna Montefiori: "Vogliamo diventare genitori, affronteremo un percorso alternativo" proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici". Medvedev: "Guerra nucleare mai così vicina"Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: "Indagini partite subito"Primarie Usa 2024, Corte Suprema: "Trump resta in scheda elettorale Colorado"MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, 'rete criminale' si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: "Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio"

