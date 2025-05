Ventura | Ho vissuto anni di sofferenza ma non ho mollato L’Isola un reality speciale

© Golssip.it - Ventura: “Ho vissuto anni di sofferenza ma non ho mollato. L’Isola un reality speciale” Ventura si racconta alla vigilia del ritorno de L’Isola dei Famosi (dal 7 maggio su Canale 5), dove partecipa come opinionista 🔗 Simonasi racconta alla vigilia del ritorno dedei Famosi (dal 7 maggio su Canale 5), dove partecipa come opinionista 🔗 Golssip.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Con la perdita di papà c’è stato un crollo totale delle mie certezze. Ho vissuto per molti anni la malinconia come stile di vita”: Brunori Sas a Domenica In - Dopo aver conquistato il terzo posto al 75esimo Festival di Sanremo con il brano “L’albero delle noci” e il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo, Brunori Sas è stato ospite a “Domenica In” e ha raccontato anche della sua famiglia: “Babbo era una figura per me immortale, con la sua perdita c’è stato un crollo totale delle mie certezze. Questo mi ha messo di fronte alle mie priorità e, da quel momento, è nato Brunori Sas, un omaggio all’azienda di famiglia (…) Anche a Sanremo mi chiamavano Bruno, come mio padre. 🔗ilfattoquotidiano.it

Suazo non ha dubbi: «Cagliari? Ho vissuto gli anni più belli della mia vita! Piccoli? Sono contento per lui. Sull’Inter…» - L’ex attaccante del Cagliari, David Suazo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul successo della Primavera, la squadra di Davide Nicola e non solo David Suazo è una figura leggendaria nella storia del Cagliari, avendo segnato ben 102 reti in 275 partite totali con il club sardo. Recentemente, il giocatore honduregno è stato ospite della trasmissione Videolina […] 🔗calcionews24.com

Signori: «Ho vissuto dieci anni interminabili e di sofferenza, mi hanno piegato ma mai spezzato» - L’ex calciatore Beppe Signori, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha ricordato il suo mancato trasferimento al Parma e lo scandalo scommesse in cui fu coinvolto nel 2011. Signori: «Ho vissuto dieci anni interminabili e di sofferenza, mi hanno piegato ma mai spezzato» Oggi si gioca Parma-Bologna, nel 1995 un popolo scese in piazza per lei, già ceduto proprio al Parma… «Sarei stato l’acquisto più caro della storia, 25 miliardi di lire. 🔗ilnapolista.it

Cosa riportano altre fonti

Simona Ventura: “Ho vissuto anni di sofferenza, ma non ho mollato”; Ventura: “Ho vissuto anni di sofferenza ma non ho mollato. L’Isola un reality speciale”; Simona Ventura compie 60 anni, chi è la conduttrice (che torna all'Isola): età, dove vive, la paresi facciale,; La ristrutturazione di un appartamento fine Anni '60 con vista su San Pietro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Simona Ventura: “Ho vissuto anni di sofferenza, ma non ho mollato” - Dal 7 maggio sarà l’opinionista della nuova edizione de “L’isola dei famosi” condotto da Veronica Gentili. Tra i naufraghi Adinolfi e Giarrusso: “Oggi sono i ... 🔗repubblica.it

Simona Ventura si racconta alla vigilia del ritorno de L’Isola dei Famosi (dal 7 maggio su Canale 5), dove partecipa come opinionista - Simona Ventura si racconta alla vigilia del ritorno de L’Isola dei Famosi (dal 7 maggio su Canale 5), dove partecipa come opinionista ... 🔗golssip.it

Simona Ventura compie 60 anni, prima e dopo i ritocchi estetici: «Mi sono vista in tv, sono scoppiata a piangere e ho smesso con la chirurgia» - i 60 anni Alla soglia dei 60 anni Simona Ventura è soddisfatta del suo percorso professionale e della sua vita privata. A Gente ha detto: «Ho vissuto tante vite in una, spesso su un otto volante ... 🔗msn.com