Vendetta – Una storia d’amore | tutto quello che c’è da sapere sul film

© Tpi.it - Vendetta – Una storia d’amore: tutto quello che c’è da sapere sul film Vendetta – Una storia d’amore: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4Vendetta – Una storia d’amore è il film in onda questa sera, sabato 3 maggio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle 21.25. Si tratta di una pellicola del 2017 diretta da Johnny Martin, con protagonisti Nicolas Cage, Anna Hutchison, Talitha Bateman, Don Johnson, Joshua Mikel e Rocco Nugent. Il film è basato sul romanzo Rape: A Love Story di Joyce Carol Oates pubblicato nel 2003. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Vendetta – Una storia d’amore? Ecco tutto quello che c’è da sapere.TramaIl film è ambientato a Niagara Falls. Di ritorno dalla festa del 4 luglio, Teena, una giovane madre vedova, e la figlia dodicenne Bethie, vengono aggredite da quattro balordi del posto che, dopo aver stuprato la donna, la lasciano a terra ferita e priva di sensi. 🔗 – Una: trama, cast, trailer e streaming delsu Rete 4– Unaè ilin onda questa sera, sabato 3 maggio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle 21.25. Si tratta di una pellicola del 2017 diretta da Johnny Martin, con protagonisti Nicolas Cage, Anna Hutchison, Talitha Bateman, Don Johnson, Joshua Mikel e Rocco Nugent. Ilè basato sul romanzo Rape: A Love Story di Joyce Carol Oates pubblicato nel 2003. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il– Una? Eccoche c’è da.TramaIlè ambientato a Niagara Falls. Di ritorno dalla festa del 4 luglio, Teena, una giovane madre vedova, e la figlia dodicenne Bethie, vengono aggredite da quattro balordi del posto che, dopo aver stuprato la donna, la lasciano a terra ferita e priva di sensi. 🔗 Tpi.it

Su altri siti se ne discute

Al cinema dal 13 marzo, è una storia d’amore e vendetta, ma anche un viaggio emotivo nel cuore di Roma. Protagonista, la misteriosa cinese Mei. Nel cast anche Marco Giallini - astDopo il successo di Lo chiamavano Jeeg Robot (2015) e Freaks Out (2021), Gabriele Mainetti torna nelle sale italiane con un film che unisce azione, emozione e riflessione sociale. La città proibita, al cinema dal 13 marzo, è una storia d’amore e vendetta, ma anche un viaggio emotivo nel cuore di Roma e dentro i suoi personaggi. Nel cast, con i protagonisti Enrico Borello (Settembre di Giulia Steigerwalt) e Yaxi Liu, anche Sabrina Ferilli e Marco Giallini. 🔗iodonna.it

Man on fire – Il fuoco della vendetta: la storia vera dietro il film - Man on fire – Il fuoco della vendetta: la storia vera dietro il film Considerato uno dei massimi interpreti del cinema mondiale, il due volte premio Oscar Denzel Washington si è nei primi anni Duemila dedicato ad alcuni celebri film di genere thriller. Da Training Day ad Out of Time, si è così dimostrato particolarmente a suo agio in tale genere, sfoggiando una presenza scenica unica. Tra i titoli più apprezzati di quegli anni vi è Man on Fire – Il fuoco della vendetta, diretto nel 2004 da Tony Scott e scritto da Brian Helgeland. 🔗cinefilos.it

Il mio nome è Vendetta: la storia vera dietro il film con Alessandro Gassmann - Il mio nome è Vendetta: la storia vera dietro il film con Alessandro Gassmann Il thriller d’azione italiano di Netflix Il mio nome è Vendetta (qui la nostra recensione) è un mix di tutti i tropi che ci si può aspettare da un film di questo tipo. Diretto da Cosimo Gomez e scritto da lui, Sandrone Dazieri e Andrea Nobile, il film ha la premessa di base di mettere i suoi protagonisti in un inseguimento tra gatti e topi. 🔗cinefilos.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Con Operazione vendetta è nata la super spia 2.0, ce la raccontano Rami Malek e Laurence Fishburne; ‘Operazione Vendetta’, i tre giorni di Rami Malek; Come finisce il film Il mio nome è vendetta: spezzare il ciclo di violenza; Il Conte di Montecristo, Michele Riondino: La vendetta è diventata un elemento istituzionale e contemporaneo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media