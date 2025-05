Varenne è uno degli errori di Moggi Big Luciano gli preferì Voyant

© Ilnapolista.it - Varenne è uno degli errori di Moggi. Big Luciano gli preferì Voyant Varenne.È morto Enzo Giordano, il proprietario del cavallo dei record VarenneLa Gazzetta dello Sport racconta la storia di come Giordano scoprì e acquistò Varenne per 180 milioni di lire (circa 90mila euro):Enzo Giordano nel 1998 ha 44 anni e decide di entrare nel mondo dell’ippica. È nato a San Giuseppe Vesuviano e vive a Napoli dove, vicino alla stazione ferroviaria, è titolare di un ufficio di cambiavalute, eredità di famiglia che si tramanda da un paio di generazioni. Ha un solo hobby: le corse al trotto. E qui si entra nella leggenda: chi lo conosce afferma che Enzo è in grado di vedere in anticipo il futuro, addirittura i risultati delle corse. Così, il frutto delle ingenti vincite e parte dei risparmi accumulati sono pronti per l’acquisto del cavallo tanto desiderato. 🔗 E’ morto all’età di 71 anni Enzo Giordano, il proprietario del cavallo dei record.È morto Enzo Giordano, il proprietario del cavallo dei recordLa Gazzetta dello Sport racconta la storia di come Giordano scoprì e acquistòper 180 milioni di lire (circa 90mila euro):Enzo Giordano nel 1998 ha 44 anni e decide di entrare nel mondo dell’ippica. È nato a San Giuseppe Vesuviano e vive a Napoli dove, vicino alla stazione ferroviaria, è titolare di un ufficio di cambiavalute, eredità di famiglia che si tramanda da un paio di generazioni. Ha un solo hobby: le corse al trotto. E qui si entra nella leggenda: chi lo conosce afferma che Enzo è in grado di vedere in anticipo il futuro, addirittura i risultati delle corse. Così, il frutto delle ingenti vincite e parte dei risparmi accumulati sono pronti per l’acquisto del cavallo tanto desiderato. 🔗 Ilnapolista.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Biathlon, Sprint Nove Mesto in DIRETTA: tanti errori dei big, gara aperta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL NUOVO ORDINE DI PARTENZA Errore anche per il francese, il secondo. Sbaglia anche Uldal a terra, c’è Fillon Maillet! LAEGREID SBAGLIA DUE VOLTE! Perrot nell’ultimo giro guadagna su Sørum! E’ con Johannes Bø, ricordiamo! Dunque, dopo il primo poligono Strømsheim con 3?7 su Jacquelin e 6? su Laegreid. C’è lì anche Samuelsson. Un errore per Giacomel, due per Bionaz. 🔗oasport.it

Moggi: “La Juventus sarebbe in corsa per lo scudetto senza gli errori di Thiago Motta” - Per Moggi se la Juventus non è in corsa per lo scudetto, è la causa è certamente di Motta. Un pensiero diverso rispetto alla narrazione comune. Anzi, per Moggi, l’allenatore ha la colpa di non aver insidiato prima il primato in classifica. Moggi lo scrive su Libero e non usa mezzi termini. Leggi anche: Motta è rinsavito, ha schierato il suo uomo migliore (Thuram) e ha frenato la contestazione (Libero) A causa degli errori di Motta, la Juventus deve lottare per il quarto posto Scrive Moggi su Libero “Il lento incedere del trio di testa rende difficile stabilire chi ha più possibilità di ... 🔗ilnapolista.it

Alice Moggi, chi è l’assessora di Pavia beccata col telefono in auto. Gli attacchi sui social: “Si deve dimettere” - Pavia, 10 aprile 2025 – “Dimissioni subito”. Nel momento in cui si è diffusa la notizia della contravvenzione presa da Alice Moggi, assessora alla mobilità con delega anche alla legalità sorpresa a guidare con il cellulare in mano, il web si è scatenato. Due come sempre le fazioni, i sostenitori del centrodestra che chiedono di fare un passo indietro e chi ha votato centrosinistra che riterrebbe le dimissioni fin troppo eccessive per chi, in fin dei conti, ha preso soltanto una multa. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Moggi: "Juventus non da Scudetto, ecco gli errori di Giuntoli e Thiago Motta" - Luciano Moggi dice la sua sulla Juventus ... quando terminerà l'emergenza i risultati miglioreranno". GLI ERRORI - "C'è da dire che la Juventus non è attrezzata per vincere lo Scudetto. 🔗msn.com