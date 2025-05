© Ilgiorno.it - Varenna sotto assedio, lo sfogo di una turista: “Troppa folla e traghetti sold out, un incubo”

(Lecco), 3 maggio 2025 –. Migliaia di turisti ogni giorno invadono la Piccola perla del Lario. Arrivano in treno, in traghetto, in auto, anche a piedi dai paesi vicini. Ci sono talmente tante persone che è impossibile muoversi. Succede in stazione, dove i turisti si afno sui binari. Succede per strada, dove gli automobilisti non sanno dove parcheggiare e non riescono a passare. Succede agli imbarchi dei, dove le file per l'imbarco sono lunghe centinaia di metri. Succede tra gli stretti vicoli del borgo e sulla splendida Passeggiata degli innamorati a picco sul lago, dove c'è talmente tanta calca che è impossibile camminare. Emblematica la testimonianza sui social di Alyson, unastraniera sul suo viaggio e soggiorno da.Il racconto“Non piacerà a tutti, ma la verità va detta – racconta Alyson -. 🔗 Ilgiorno.it