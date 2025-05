Vanoli salta le interviste post-partita | le sue condizioni dopo la partita del Torino

Torino, la sfida tra i granata e il Venezia è terminata 1-1. A tenere banco nel post-partita, oltre al risultato, sono state le condizioni di Paolo Vanoli, che durante la partita ha avvertito un malore. Ecco le sue condizioni in vista del prossimo impegno in casa contro l'Inter.LE ULTIME – Paolo Vanoli ha accusato un lieve malore durante il secondo tempo, che ha destato attimi di preoccupazione in campo e sugli spalti. Immediatamente soccorso dallo staff medico, Vanoli si è ripreso nel giro di pochi minuti, rassicurando tutti con un gesto distensivo e ricevendo l'abbraccio caloroso di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia. Al termine del match, Vanoli non si è presentato ai microfoni per le consuete interviste post-gara, poiché impegnato in ulteriori controlli medici.

