Vanoli che spavento per l’ex Inter | cos’è successo e come sta verso la gara coi nerazzurri – VIDEO

© Internews24.com - Vanoli, che spavento per l’ex Inter: cos’è successo e come sta verso la gara coi nerazzurri – VIDEO Vanoli, per fortuna solo un brutto spavento per l’ex Inter, ripercorriamo cos’è successo all’ex Inter che a fine settimana affronterà i nerazzurri Sono stati pochi secondi, ma lo Stadio Olimpico Grande Torino si è ammutolito di colpo a pochi istanti dalla concessione del calcio di rigore che ha portato al gol Vlasic per il pareggio granata contro il Venezia. Paolo Vanoli – ex collaboratore tecnico di Antonio Conte all’Inter – dopo un breve colloquio con Maripan è caduto al suolo davanti alla sua panchina, rimbalzando con la schiena e spaventando i presenti. L’allenatore del Torino si è rialzato subito, da solo, e si è subito riabbracciato con il suo giocatore.A fine partita il presidente del Torino Urbano Cairo (nel video qui riportato di CalcioNews24) ha spiegato: «Credo che era stato seduto tanto, poi lo scatto improvviso gli ha dato un calo di pressione però sta bene. 🔗 , per fortuna solo un bruttoper, ripercorriamoalche a fine settimana affronterà iSono stati pochi secondi, ma lo Stadio Olimpico Grande Torino si è ammutolito di colpo a pochi istanti dalla concessione del calcio di rigore che ha portato al gol Vlasic per il pareggio granata contro il Venezia. Paolo– ex collaboratore tecnico di Antonio Conte all’– dopo un breve colloquio con Maripan è caduto al suolo davanti alla sua panchina, rimbalzando con la schiena e spaventando i presenti. L’allenatore del Torino si è rialzato subito, da solo, e si è subito riabbracciato con il suo giocatore.A fine partita il presidente del Torino Urbano Cairo (nel video qui riportato di CalcioNews24) ha spiegato: «Credo che era stato seduto tanto, poi lo scatto improvviso gli ha dato un calo di pressione però sta bene. 🔗 Internews24.com

Spavento al Grande Torino: Vanoli si accascia dopo il rigore - Il cronometro segna il minuto in cui il Grande Torino esplode in un boato: dal dischetto arriva il calcio di rigore per i granata. Nell'attimo in cui il pallone danza sull'erba, il silenzio cala improvviso sulla panchina. Senza preavviso, Paolo Vanoli si piega su se stesso, lo sguardo fisso sul campo ma il corpo che cede. Il pubblico trattiene il respiro, mentre il mister rimane in equilibrio tra sorpresa e determinazione, senza perdere conoscenza.

Vanoli: «Felice per Lazaro, lo conoscevo già! All'Inter fece un po' di fatica» - L'allenatore del Torino, Paolo Vanoli, nel corso della sua conferenza stampa, si è soffermato a parlare di Valentino Lazaro, esterno ex Inter. Questo il pensiero del tecnico sull'austriaco. MATURO – Paolo Vanoli, allenatore del Torino ed ex collaboratore tecnico all'Inter, nel corso della sua conferenza stampa in vista del prossimo impegno in Serie A contro il Parma, ha parlato anche di Valentino Lazaro, ex giocatore dell'Inter.

Casadei Torino, Vanoli si gode l'ex Inter: le bellissime parole, retroscena sul rientro in Italia… - di RedazioneCasadei Torino, Vanoli si gode l'ex Inter, le bellissime parole del tecnico granata e spunta un retroscena sul rientro in Italia dal Chelsea… Paolo Vanoli ha presentato il prossimo match Bologna Torino. Proprio in previsione della gara che si disputerà tra le mure dello Stadio D'Allara contro la compagine allenata da Vincenzo Italiano, il tecnico granata ha parlato dell'ex Inter Cesare Casadei arrivato dal Chelsea a gennaio: VANOLI SU CASADEI – «Tutti quelli arrivati hanno portato entusiasmo, professionalità e voglia di dare un contributo.

