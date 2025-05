Vannacci shock | Sapete vicino a chi è sepolto Papa Francesco?

© Thesocialpost.it - Vannacci shock: “Sapete vicino a chi è sepolto Papa Francesco?”. Vannacci, ex generale e ora eurodeputato della Lega, noto per i suoi toni provocatori e le uscite pungenti. Il bersaglio? Papa Francesco. Al centro del dibattito, la decisione del Pontefice di scegliere la basilica di Santa Maria Maggiore come luogo della sua sepoltura.“Daranno del fascista anche al Santo Padre?” ha scritto Vannacci, giocando su una provocazione che non ha mancato di suscitare reazioni. Nel post, il politico leghista ha sottolineato come Santa Maria Maggiore sia un luogo che custodisce le spoglie di personaggi illustri, tra cui Junio Valerio Borghese, il controverso comandante della Decima Mas, figura legata alla storia del fascismo e al tentato golpe del 1970. “La Xa incombe!” ha aggiunto Vannacci, mescolando sarcasmo e riferimenti storici per rilanciare la polemica. 🔗 È bastato un post sui social per accendere una nuova polemica. A scatenarla, questa volta, è stato Roberto, ex generale e ora eurodeputato della Lega, noto per i suoi toni provocatori e le uscite pungenti. Il bersaglio?. Al centro del dibattito, la decisione del Pontefice di scegliere la basilica di Santa Maria Maggiore come luogo della sua sepoltura.“Daranno del fascista anche al Santo Padre?” ha scritto, giocando su una provocazione che non ha mancato di suscitare reazioni. Nel post, il politico leghista ha sottolineato come Santa Maria Maggiore sia un luogo che custodisce le spoglie di personaggi illustri, tra cui Junio Valerio Borghese, il controverso comandante della Decima Mas, figura legata alla storia del fascismo e al tentato golpe del 1970. “La Xa incombe!” ha aggiunto, mescolando sarcasmo e riferimenti storici per rilanciare la polemica. 🔗 Thesocialpost.it

