Vannacci a Genova | Siamo in buona posizione nonostante i gufi

Genova "è sempre buono. Io dico sempre che le guerre prima si vincono e poi si combattono. E noi qui Siamo in buona posizione, nonostante i gufi che stanno continuando a dire 'chissà cosa succederà'".Parola di Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega.

Vannacci a Genova: "Siamo in buona posizione, nonostante i gufi" - Il sentore per le amministrative di Genova "è sempre buono. Io dico sempre che le guerre prima si vincono e poi si combattono. E noi qui siamo in buona posizione, nonostante i gufi che stanno continuando a dire 'chissà cosa succederà'". Parola di Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega... 🔗genovatoday.it

Vannacci a Genova per la Lega: “I salari bassi? Lo voleva Draghi. La Russia non è un pericolo per l’Europa” - L’europarlamentare Vannacci al gazebo di piazza Fontane Marose con Rixi: “Genova scelga la concretezza, non la percezione della sinistra”. E critica il ... 🔗ilsecoloxix.it

Riarmo, Vannacci 'follia, avete visto i cosacchi a Genova?' - Sulla questione del riarmo che il ministro Matteo Salvini ha definito 'una follia', Roberto Vannacci, oggi a Genova per una iniziativa elettorale, ribadisce di pensarla nello stesso modo. "E lo dico d ... 🔗ansa.it