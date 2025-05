Vannacci a Genova per la Lega | I salari bassi? Lo voleva Draghi La Russia non è un pericolo per l’Europa | Foto

l'Europarlamentare Vannacci al gazebo di piazza Fontane Marose con Rixi: "Genova scelga la concretezza, non la percezione della sinistra". E critica il governo tedesco: "Su Afd si limita la democrazia"

Matteo Salvini consegna tessera Lega a Vannacci, il generale: “Avanti insieme contro Von der Leyen, Commissione europea e RearmEu” - VIDEO - Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al generale Vannacci che ha ringraziato i presenti e si è scagliato contro “le politiche scellerate” dell’Ue Nominato segretario del partito fino al 2029, Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al gener 🔗ilgiornaleditalia.it

Congresso Lega: Salvini rieletto segretario fino al 2029. Vannacci prende la tessera e apre a nuovi ruoli: “Io Vice? Vedremo…” - Si chiude oggi il meeting leghista con l'intervento di Salvini. Dopo i collegamenti con i sovranisti europei, da Victor Orban a Bardella fino all'intervento a sorpresa di Marine Le Pen, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito il punto del Governo: "Pancia a terra fino a fine legislatura" L'articolo Congresso Lega: Salvini rieletto segretario fino al 2029. Vannacci prende la tessera e apre a nuovi ruoli: “Io Vice? Vedremo…” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Vannacci a Genova per la Lega: “I salari bassi? Lo voleva Draghi. La Russia non è un pericolo per l’Europa” - L’europarlamentare Vannacci al gazebo di piazza Fontane Marose con Rixi: “Genova scelga la concretezza, non la percezione della sinistra”. E critica il ... 🔗ilsecoloxix.it

Vannacci a Genova: "Siamo in buona posizione, nonostante i gufi" - Il commento del generale Roberto Vannacci arrivato nel capoluogo per sostenere il candidato sindaco di centrodestra Pietro Piciocchi. E sul riarmo: "Follia, avete visto i cosacchi a Genova?" ... 🔗genovatoday.it

Riarmo, Vannacci 'follia, avete visto i cosacchi a Genova?' - Sulla questione del riarmo che il ministro Matteo Salvini ha definito 'una follia', Roberto Vannacci, oggi a Genova per una iniziativa elettorale, ribadisce di pensarla nello stesso modo. "E lo dico d ... 🔗ansa.it