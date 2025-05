Vance | La Germania ha ricostruito il muro di Berlino

© Imolaoggi.it - Vance: “La Germania ha ricostruito il muro di Berlino” muro di Berlino insieme. Ed è stato ricostruito, non dai sovietici o dai russi, ma dall'establishment tedesco'' 🔗 ''L'Occidente ha abbattuto ildiinsieme. Ed è stato, non dai sovietici o dai russi, ma dall'establishment tedesco'' 🔗 Imolaoggi.it

Condannato per satira. Che fine ha fatto la libertà in GERMANIA? - Il tribunale distrettuale di Bamberg ha condannato il caporedattore del Deutschland-Kurier a 7 mesi di reclusione per un meme satirico sulla ministra dell'Interno 🔗imolaoggi.it

Vance, Afd? La Germania ha ricostruito il muro di Berlino - "L'AfD è il partito più popolare in Germania e di gran lunga il più rappresentativo della Germania dell'Est. Ora i burocrati cercano di distruggerlo. L'Occidente ha abbattuto il Muro di Berlino insiem ... 🔗msn.com

Germania, i Servizi classificano Afd come destra estrema. Usa: "Così ricostruiscono Muro di Berlino" - L'ufficio federale tedesco per la Protezione della Costituzione (Bfv), il servizio segreto interno, ha classificato il partito di Afd guidato da Alice Weidel come "estrema destra". "L'idea etnica-nazi ... 🔗msn.com

Tegola su Afd, per i servizi tedeschi è di estrema destra. Vance: "La Germania ha ricostruito il muro". Berlino: "Questa è democrazia" - Un ostacolo potrebbe frapporsi in Germania all'ascesa politica, finora irresistibile, di Alternative für Deutschland (AfD). Sono nette le parole dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzi ... 🔗informazione.it